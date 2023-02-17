議員指上海訪團行程資訊不透明 北市府：無黑箱

台北市政府邀中國上海市台辦參加台灣燈會及市政交流，上海台辦副主任李驍東將率隊。北市議員何孟樺指出，市府保密行程，資訊不透明；市府今天表示，行程已報陸委會，無黑箱。

民進黨台北市議員何孟樺透過群組指出，上海市代表團18日將訪台，經向北市府索取行程相關資料，市府卻回應，內部還在討論、未定案，若屬實根本來不及向陸委會報准，市府在胡扯。

她說，台北市政府曾承諾，上海市代表團來台不會談到政治，所以北市府應公開行程，否則讓外界認為有顧慮或遇到中國施加壓力，才不敢公開。

民進黨北市議員簡舒培透過臉書（Facebook）表示，歡迎上海朋友來台北賞燈，請台北市長蔣萬安為台灣人發聲，表達台灣人討厭中共無理打壓的惡霸行徑，至於蔣萬安是否接待上海代表團可能還在安排，但拒絕共機共艦擾台及中共侵擾台灣國家安全，是不分黨派共識，蔣萬安身為市長，應把人民心聲表達給中共官方。

國民黨北市議員李彥秀透過媒體群組指出，陸委會核准上海市台辦副主任李驍東等人來台北參訪台灣燈會，外界關心蔣萬安是否接待，雖北市府稱仍在安排，但綠營媒體、側翼已虎視眈眈，蔣萬安接待由北市府邀請的上海市代表團，是應該做的事。

北市府副發言人徐政璿回應，自2016年起，北市府每年都邀上海市參與台北燈節活動，今年是循例邀請，且申請時，已把完整資料報中央核准，包括參訪地點及內容等，陸委會皆完全掌握同意，無黑箱問題，會配合中央規範，並依循與陸委會達成共識，在低調、單純、安全原則兼顧公開、透明。

陸委會15日表示，專案許可北市府申請上海市台辦等一行人來台參加台灣燈會和市政交流。北市府說明，上海市代表團6人訂於18日至20日來台參加台灣燈會相關活動，同時參訪市政建設。