北捷2月18日起延長文湖線尖峰運量 每小時約增千人運能

為加強文湖線運能，台北市副市長李四川指示，自2月18日起，實施「尖峰單向最密80秒班距時段延長」及「更新車廂內裝增加載客數」，最尖峰時段每小時可增加約1000人次載客量，為改善文湖線候車情形，將持續加強管制與疏導尖峰人流，及宣導旅客月台上分散候車。

台北市政府昨天舉行內科交通府級專案小組會議，李四川指示台北捷運，加強提升文湖線尖峰時段運能。北捷表示，目前文湖線尖峰整體最高流量，以去年12月為例，早尖峰站間流量最高為忠孝復興站上行（往南港展覽館方向），每小時約1萬3000人次，晚尖峰站間流量最高為南京復興站下行（往動物園方向），每小時約1萬2000人次。

北捷為了提升載客量，再延長最密班距時段，以早尖峰為例，部分時段班距縮短約10到30秒；至於晚尖峰，則是將最尖峰時段部分班距縮短10至20秒。

除了尖峰最密班距縮短外，台北捷運已於今年1月完成改裝龐巴迪（BT370）車型座椅及部分行李架拆除，以增加車廂內空間，尖峰小時運能可增加約600人，有效提升載客數。

台北捷運呼籲，旅客搭乘時多多往車廂內部移動，盡量充分使用車廂內部空間，透過旅客自助互助，和北捷共同努力，改善文湖線尖峰時段擁擠情形，提升搭乘舒適度。