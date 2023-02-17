新北改善18處抽水站油槽 避免滲漏汙染土壤
為防止抽水站地下儲油槽系統，新北市水利局推動18處抽水站改善工程並持續監測，已在1月完工。水利局表示，日後抽水站將更可符合水汙染防治法令規定，後續配合每年1、5、9月申報監測紀錄，讓抽水站周邊環境更加提升。
水利局長宋德仁表示，本次工程改善地點位於永和區、中和區、板橋區、新莊區、泰山區、五股區、蘆洲區、三重區及土城區等18座抽水站，在主油槽加注口加裝防濺溢設施及監測設備，以防止油料有外溢。
監測方式又分為主油槽密閉測試及土壤氣體監測，並於每3年施作一次密閉測試檢查，檢查油槽的密閉性是否有洩漏疑慮，若經評估無法安裝閥件，則採土壤氣體監測方式，在油槽周圍設置土壤氣體監測井，以監測土壤中氣體及油氣變化，藉以判斷是否有滲漏，日後每年1、5、9月申報監測紀錄。
宋德仁說，該工程配合行政院環境保護署修正頒布「防止貯存系統汙染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」，抽水站人員原本都是以目視油料變化、巡視油槽本體、管路洩漏情形及測試警報設施與監測設備等方式，來確認抽水站油槽狀況。
宋德仁表示，此次改善抽水站地下儲油槽系統設備，除可符合規定，也可確保工作人員的安全及避免油料洩漏，導致土壤及地下水汙染對周遭環境產生危害，目前新北市共有84座抽水站，每站皆有建置地上或地下儲油槽，所存放的油量可供給柴油引擎及發電機連續運轉48小時使用，讓抽水站在颱風豪雨期間能運作無虞。
湳仔溝抽水站表示，以往為了確保油槽功能性，於防汛期每年5至11月每周1次，非防汛期每年12月至隔年4月每2週1次，執行油槽的例行性檢查，抽水站操作人員除了檢查油槽油位、管路、操作功能及測試油槽人孔蓋警報器，確保油槽本體正常，在本次安裝了油槽監測設備以後，讓站上能夠更精確檢查油槽是否有洩漏，這樣除了可避免造成環境汙染，也能事先防止災害發生。
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