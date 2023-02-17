北捷2月18日起2招增文湖線尖峰運能 每小時多千人次

台北捷運表示，副市長李四川指示加強提升文湖線尖峰時段運能，將從明天起實施「尖峰單向最密80秒班距時段延長」及「更新車廂內裝增加載客數」，估每小時可增千人次。

台北大眾捷運公司以新聞稿表示，依副市長李四川在改善內科交通府級專案小組會議中指示，加強提升文湖線尖峰時段運能，北捷自18日起，實施「尖峰單向最密80秒班距時段延長」及「更新車廂內裝增加載客數」，預估最尖峰時段每小時可增加約1000人次載客。

北捷表示，為改善文湖線候車情形，將持續加強管制與疏導尖峰人流，及宣導旅客月台上分散候車；並持續觀察文湖線各車站實際輸運情形，滾動式檢討相關措施。

北捷指出，目前文湖線尖峰整體最高流量，以111年12月為例，早尖峰站間流量最高為忠孝復興站上行（往南港展覽館方向），每小時約1萬3000人次；晚尖峰站間流量最高為南京復興站下行（往動物園方向），每小時約1萬2000人次。

為提升載客量，北捷再延長最密班距時段，以早尖峰為例，部分時段班距縮短約10到30秒；至於晚尖峰，則是將最尖峰時段部分班距縮短10至20秒。

北捷說，除了尖峰最密班距縮短外，已於今年1月完成改裝龐巴迪（BT370）車型座椅及部分行李架拆除，以增加車廂內空間，尖峰小時運能可增加約600人。