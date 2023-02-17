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幫原民長者裝假牙 新北市府最高補助4萬4000元

中央社／ 新北17日電

新北市府原民局今天表示，與新北牙醫師公會合作，補助原住民族長者裝假牙，經牙醫師專業評估後，最高可補助新台幣4萬4000元裝假牙展開新生，全市逾200家牙科院所提供服務。

市政府原住民族行政局長Siku Yaway林瑋茜透過新聞稿表示，銀髮族常因飲食習慣嚴重落牙、發生口腔疾病，間接影響營養不良，身體免疫力下降的比例偏高，甚至不敢參加社交活動，影響生活品質。

她表示，今年「原住民族長者裝置假牙執行計畫」特別加碼補助，無論是固定式或上、下顎活動假牙，都調升補助金額，符合低收入戶、中低收入戶及經濟弱勢戶者，最高可補助4萬4000元。

原民局表示，不符合衛生福利部「低收、中低收入老人補助裝置假牙實施計畫」或未申請其他政府機關所辦假牙補助者的族人長輩，最高也可補助3萬4000元，盼擴大服務範圍，照顧更多原住民長者。

原民局統計，去年共有91名族人長輩透過「原住民族長者裝置假牙執行計畫」換新牙，翻開人生新頁，笑起來更燦爛，更願意走入人群。

原民局說，感謝新北市牙醫師公會協助，全市境內逾200家牙科院所都可提供服務；55歲以上，設籍新北市的原住民如有安裝假牙需求，可持健保卡就近諮詢、看診；住在交通不便的偏區民眾，除開放跨縣市就診，原民局也會協助媒合服務的牙科院所。

假牙 原住民

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