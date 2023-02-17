北市田徑場停車場封一半不給停 看得見、停不到惹議

台北市汽、機車停放總是一位難求，還發生看得見、停不到的情況。有民眾投訴，北市田徑場地下停場明明有448格機車位，卻以圍欄擋住逾半數車位不讓停放；而議員鍾佩玲發現，停車場內滅火器未依法檢修，管理不當。北市體育局回應，因近幾年機車停放率不高，才圍住讓車輛在中前段停以利管理；滅火器則在去年7月28日安檢完畢，結果均符合規定。

鍾佩玲表示，台北田徑場地下停車場機車停車格共448格，現以活動式圍欄開放使用僅192格，近6成車位看得到卻無法停，且放置活動式柵欄與移動式水泥磚導致開放使用區域車道遭阻斷，形同「斷頭路」，騎士難以繞行，需要自行動手移動活動式圍欄才有辦法騎出車廠，造成機車進出的不便。

鍾佩玲也發現，停車場內的滅火器製造日期為2017年7月，最近一次性能檢查為2021年6月，如依「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，理應於2022年由專業技士進行檢修，然滅火器上所貼之檢修日期卻在2020年3月，恐有未依規定檢測的狀況。

另外，無障礙電梯設置除供身障者使用外，對於年長者上、下各樓層亦有幫助，鍾佩玲指出，停車場原設計在北寧路及與小巨蛋間通道各設置一座無障礙電梯，然5號出口電梯卻長年顯示「暫停使用」，身障者或年長者欲使用電梯，可能得到超過200公尺遠的地方才能搭。

鍾佩玲認為，政府興建公共設施為滿足民眾日常所需，但當管理不善時，將致公共設施喪失應有之功能，出現諸多問題，造成民眾不便，要求北市府改善。

對此，體育局回應，機車格未充分被使用，是營運廠商觀察近幾年機車停放率不高，而將三角錐及橫桿等活動式柵欄，放置於機車停車場域中段位置，讓駕駛停放中前段，以利於管理，後續將請營運廠商依賽事舉辦狀況，調整活動式柵欄擺放位置，讓車輛有足夠迴轉空間。

而滅火器安檢，體育局說，營運廠商已於去年7月28日，偕同消防局停車場消防安檢，滅火器項目檢查結果均符合規定。至於5號無障礙電梯暫停使用的問題，體育局解釋，該電梯設計是通往田徑場內部區域，僅於比賽期間提供民眾前往觀眾席觀賽使用，非賽事期間不提供民眾使用。

放置活動式柵欄與移動式水泥磚導致開放使用區域車道遭阻斷，形同「斷頭路」，騎士難以繞行。圖／北市議員鍾佩玲提供