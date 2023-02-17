要求北市府公開上海團參訪燈會行程？ 藍、綠議員交火

上海市台辦明天來參訪台灣燈會，綠營市議員批評，蔣市府把行程當作最高機密不肯公開，質疑難道是中國那邊施壓不准公布？藍營議員則認為，綠營側翼虎視耽耽，但作為東道主，蔣萬安不能接見上海市訪問團？且陸委會敢放行，蔣萬安不能善盡地主之誼的理由是什麼？

民進黨台北市議員何孟樺指出，上海團明開始為期3天的參訪，她的辦公室今天一早就聯繫市府秘書處，索資這3天的詳細行程。但毫不意外，直接被「內部還在討論、尚未定案」的爛藉口回絕。

何孟樺質疑，這次上海台辦來訪的所有行程都必須要事先報准陸委會，現在北市府還在討論行程，難道來得及報准嗎？根本就是「唬爛」。

另外，市府對訪團行程保密到家，惹得媒體、議員只能拼湊零星資訊質問市府，結果市府出面講廢話、市長依然躲起來，不只對資訊公開毫無幫助，更會讓人質疑市府在偷偷摸摸幹什麼，有損政府威信。

何孟樺說，想當初，前朝市府宴請中國企業也是保密到家死不肯公開，難道這次蔣萬安要重蹈覆轍，特別照顧中國訪團、厚此薄彼？她要求蔣市府盡速公開訪團行程資訊讓大家審視，不要防民如防賊，此地無銀三百兩。

國民黨台北市議員李彥秀指出，陸委會核准上海市台辦副主任李驍東等人明天來台北參訪台灣燈會，綠營名嘴、綠營側翼虎視耽耽，她說，「作為東道主，請給我一個萬安市長不能接見上海市訪問團的理由？」「蔡英文敢放行，請給我一個萬安市長不能善盡地主之誼的理由？」

李彥秀舉星雲大師的小故事為例，為政之道，是要包容、和平、尊重、平等，造福全民，這正是中華文化中的「王道」。蔣萬安拜訪政治受難者家屬，參加行政院院會，邀請柯文哲前市長參觀燈會，接見由台北市政府邀請來台的上海市訪問團，都是台北市長應該做的。心中有價值，態度有尊重，行事有節度，才是作為首都市長該有的格局。