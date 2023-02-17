學童掉蓮花池幸無礙 動物園籲別分心滑手機

台北市動物園穿山甲館昨天有學童落水，幸好是水深約50公分的蓮花池，人沒事。園方今天表示，這是首次有人掉進池裡，研判學童是停留等同學加上滑手機，所以分心踩空。

台北市立動物園發言人曹先紹證實，昨天有遊客及保育員發現一名參加畢業旅行的學童落水，幸好掉入的蓮花池不深，池底也都是泥，沒有危險動物，學童被拉上岸後沒有大礙。

曹先紹表示，從監視器畫面發現學童站在池邊等同學跟上，可能加上滑手機，在移動時踩空、重心失衡掉進池裡。後來學童到服務中心檢查有無受傷並烘乾衣服，人沒事，但發現錢包遺失，園方請保育員著青蛙裝下水去撈，約15分鐘後尋回並物歸原主。

曹先紹坦言，從來沒想過這個位置會有人落水，對園方來說也是頭一遭，事發地點腹地不大，遊客通常是直接經過、不會停留。

曹先紹說，園方為了遊客及動物安全，裝有各種設計跟解說牌，但如果遊客注意力不集中，可能還是會發生意外。這次事件也是機會教育，希望民眾把重點放在動物，不是手機。