新北年救援穿山甲50件 盜獵最重罰百萬

每年2月第3周周六為世界穿山甲日，新北市動保處統計去年穿山甲救援50件，其中有13件傷、病或幼獸，委請台北市立動物園收容安置，目前皆康復並帶回棲地野放。動保處表示，穿山甲主要棲息在海拔 1千公尺以下淺山地區，民眾進出山區需放慢腳步、張大眼睛，但若獵捕穿山甲江違反野生動物保育法最高可處5年有期徒刑，併科100萬元罰金。

新北市生態資源豐富，動保處去年穿山甲救援50件，主要分布新店15件；三峽9件；土城4件；汐止、金山各3件；淡水、石碇、石門、林口及中和各2件；樹林、鶯歌、三芝、雙溪、坪林及五股各1件。如屬健康個體，救援立即送往棲地野放；去年傷、病或幼獸共13件，因穿山甲以螞蟻或白蟻為主食，食物來源特殊，蟻窩不易取得，委請台北市立動物園協助收容安置，在動物園照護人員悉心照顧下，皆已康復、長大，並通知本處送回棲地野放。

台灣穿山甲為2級保育類，屬於中華穿山甲的一個分支，是臺灣特有亞種，且野生動物無法飼養，請遠觀勿獵捕。穿山甲是無齒生物，牠的舌頭比身體還長，胃裡會有幾顆小石頭，用來磨碎吃進的昆蟲。四肢粗短，有銳利的鉤爪用以刨土挖洞。棲息在淺山地區，晝伏夜出屬夜行性哺乳動物，吃各種昆蟲，1年可吃7千萬隻白蟻，靠吃就能做到蟲害控制。除腹部外，通身遍布瓦狀角質鱗片，遇危險時會將身體蜷縮成球狀，依靠背部的鱗片保護腹部。