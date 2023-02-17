瑞芳聯合辦公大樓都市計畫變更案通過 2028年完工

新北市瑞芳地政事務所暨瑞芳區衛生所聯合辦公大樓都市計畫變更案，今天在新北市都市計畫委員會審議通過，將辦理都市計畫發布實施，未來將興建地下2層、地上8層的辦公大樓，力拚2028年完工，提供市民更好的服務。

瑞芳地政事務所主要建築物於56年建造，由於多次增建及修繕，經評估建築結構補強不具效益，為提供安全優質的辦公環境與服務品質提升，將拆除既有老舊辦公建物，並與瑞芳區衛生所合署辦公興建辦公廳舍。

城鄉局指出，考量衛生所原址基地較小，藉由周邊土地資源加以整合與規劃，都市計畫變更增訂相關土地使用分區管制要點，將衛生所基地容積調派至地政事務所基地，更新重建為聯合辦公大樓，衛生所建物則將拆除後變更為公園綠地等設施，提供當地鄰里更多開放空間資源。

聯合辦公大樓目前規劃，1至3樓為衛生所空間，1樓為門診區、2樓為復健區、3樓規劃作為行政辦公空間；地政事務所空間規劃依登記課、測量課、資訊課及地價課分屬其他樓層；8樓預計規劃大型會議空間。