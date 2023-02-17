快訊

媒體民調指「郭柯配」贏面大 柯文哲會接受誘惑嗎？

吳淡如「藍勾勾」粉專消失　她崩潰道歉：不要再繼續下去

基隆四接公投被中央沒收？律師指問題出在「這項」規定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞芳聯合辦公大樓都市計畫變更案通過 2028年完工

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
瑞芳地政事務所辦公空間。圖／新北市城鄉局提供
瑞芳地政事務所辦公空間。圖／新北市城鄉局提供

新北市瑞芳地政事務所暨瑞芳區衛生所聯合辦公大樓都市計畫變更案，今天在新北市都市計畫委員會審議通過，將辦理都市計畫發布實施，未來將興建地下2層、地上8層的辦公大樓，力拚2028年完工，提供市民更好的服務。

瑞芳地政事務所主要建築物於56年建造，由於多次增建及修繕，經評估建築結構補強不具效益，為提供安全優質的辦公環境與服務品質提升，將拆除既有老舊辦公建物，並與瑞芳區衛生所合署辦公興建辦公廳舍。

城鄉局指出，考量衛生所原址基地較小，藉由周邊土地資源加以整合與規劃，都市計畫變更增訂相關土地使用分區管制要點，將衛生所基地容積調派至地政事務所基地，更新重建為聯合辦公大樓，衛生所建物則將拆除後變更為公園綠地等設施，提供當地鄰里更多開放空間資源。

聯合辦公大樓目前規劃，1至3樓為衛生所空間，1樓為門診區、2樓為復健區、3樓規劃作為行政辦公空間；地政事務所空間規劃依登記課、測量課、資訊課及地價課分屬其他樓層；8樓預計規劃大型會議空間。

城鄉局表示，本案拆除重建將解決機關建築物老舊、氯離子含量過高等結構性問題，並擴大整合了行政辦公機能，改善基層人員辦公環境及滿足安全的公共空間需求，並增設地下停車，打造便民、利民、有效能的洽公環境。

瑞芳地政事務所外觀照。圖／新北市城鄉局提供
瑞芳地政事務所外觀照。圖／新北市城鄉局提供

衛生所 瑞芳

延伸閱讀

瑞芳礦場保安中心轉型文化推廣室 一窺採礦神祕面紗

瑞芳吉安里志工關懷弱勢 避免憾事再發生

瑞芳老人會共餐日 銀髮族開心領開工紅包

瑞芳龍安里掃街好乾淨 遊客讚媲美日本街道

相關新聞

6年970噸 新北將醜蔬果變美食

新北惜食分享網6年獲贈超過970噸的NG醜蔬果和剩餘肉品，提供老人共餐或小衛星課後照顧據點使用，其中新北市果菜就占480...

新北年救援穿山甲50件 盜獵最重罰百萬

每年2月第3周周六為世界穿山甲日，新北市動保處統計去年穿山甲救援50件，其中有13件傷、病或幼獸，委請台北市立動物園收容...

瑞芳聯合辦公大樓都市計畫變更案通過 2028年完工

新北市瑞芳地政事務所暨瑞芳區衛生所聯合辦公大樓都市計畫變更案，今天在新北市都市計畫委員會審議通過，將辦理都市計畫發布實施...

新北泰山台麗街20日起封閉施工 地政局提醒改走替代道路

為配合新泰塭仔圳市地重劃工程施工，新北市地政局表示，泰山區台麗街（新北大道六段往明志路三段方向路段）將於本月20日封閉，...

侯友宜中和廣濟宮參香 董事長等齊喊選總統

新北市長侯友宜今天上午到中和廣濟宮向媽祖參相，包括董事長游炎川、里長及現場民眾，皆鼓舞新北市長侯友宜參選總統，侯友宜則說...

五港媽祖回鑾 侯友宜參拜祈新北百業興盛

新北市長侯友宜今前往中和地方信仰中心財團法人新北市中和廣濟宮、福和宮參拜祈福，廣濟宮內奉祀有五尊媽祖，每年農曆十二月初六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦