侯友宜中和廣濟宮參香 董事長等齊喊選總統

新北市長侯友宜今天上午到中和廣濟宮向媽祖參香，包括董事長游炎川、里長及現場民眾，皆鼓舞新北市長侯友宜參選總統，侯友宜則說，大家都是第一線好夥伴，謝謝里長支持、謝謝董事長及宮廟大德支持，所有信眾奉獻讓中和更好。

對於侯友宜何時要表態選總統，侯友宜新北2030願景還有很多大小事進行，在包括中和灰窯、樹林萬大線 ，還有很多 都市更新【都市更新】是指建築物在老舊之後，為復甦都市機能、改善居住環境及增建公共利益，在都市計畫範圍內，依據法定程序，實施重建、整建或維護措施，可由政府或民間團體來完成。 需解決。新的里長也有很多事情需要努力讓環境優化，讓公園有更好的生態皆需繼續努力。

至於大年初二賴清德副總統也來廣濟宮拜拜，董事長游炎川也說希望支持賴清德選總統，侯友宜則說游炎川董事長是多年老朋友，對中和新北及公益持扇、社會關懷皆有貢獻，是最優秀宮廟之一，董事長的努力受到里長及里民肯定支持，這麼多年都是同心齊力為社會安定，更讓這塊土地有努力變更好。宮廟董事長能得到九成里長肯定、所有議員齊聚一堂，代表里長里民跟董事長在一塊，並肩一起讓這塊土地更好。