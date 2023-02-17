新北泰山台麗街20日起封閉施工 地政局提醒改走替代道路

為配合新泰塭仔圳市地重劃工程施工，新北市地政局表示，泰山區台麗街（新北大道六段往明志路三段方向路段）將於本月20日封閉，同時在該路段旁開通一條替代道路方便民眾通行，請民眾行經時放慢車速並配合交通引導。

地政局指出，隨著塭仔圳劃工程持續進展，必須封閉台麗街部分路段以利工程施作，為了避免增加周邊道路的交通負荷，地政局在台麗街旁新闢約200公尺長的替代道路，並維持原有的雙向通行，道路兩側亦有臨時人行通道。

地政局提醒，自下周一（20日）起，民眾若駕駛車輛從明志路三段轉進台麗街替代道路前往新北大道，僅可右轉往新北大道六段方向（往南），若是要往新北大道五段方向（往北），請經由漢口街左轉前往，施工單位將提前在周邊主要道路懸掛改道宣導告示牌，改道後的一週內，也會派員在路口指揮交通，市民朋友行經該路段時，請多留意改道的道路標誌，並請遵循交通引導。