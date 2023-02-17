五港媽祖回鑾 侯友宜參拜祈新北百業興盛

新北市長侯友宜今前往中和地方信仰中心財團法人新北市中和廣濟宮、福和宮參拜祈福，廣濟宮內奉祀有五尊媽祖，每年農曆十二月初六媽祖回娘家謁祖，昨迎奉媽祖回鑾。侯友宜今前往奉香並向開漳聖王、神農大帝祈求庇佑新北百業興盛、五穀豐收、市民平安康樂，遠離疫情與災厄。

侯友宜表示，感念新北市各寺廟守護與支持市政、長年造福及服務市民，新北在地公益事業蓬勃發展，都有宗教團體積極投入與奉獻身影，中和廣濟宮及福和宮每年捐助超過百萬元清寒獎助學金、辦理歲末寒冬送暖關懷獨居老人、支援急難救助等公益慈善不遺餘力，感謝中和廣濟宮及福和宮的善行義舉。

中和廣濟宮、福和宮董事長游炎川表示，開漳聖王是唐代開漳平閩的大將軍、也是首位引進經濟作物至當地種植，及引用當時先進耕作技術改善在地百姓生活的大功臣，而神農大帝尊稱為為傳說中的農業和醫藥發明者、守護神，中和廣濟宮及福和宮秉持開漳聖王及神農大帝濟世愛民精神，與市府一同守護鄉里。

民政局長柯慶忠指出，中和廣濟宮創建於清雍正年間，廟體建築為漳派木作大師陳應彬作品，並保有清治時期單龍盤旋八角柱；中和福和宮則創建於清朝乾隆期間，廟體建築雕梁畫棟、古色古香，與中和廣濟宮均是在地極具代表性超過至少250年以上的老廟，香火鼎盛、遠近馳名。

廣濟宮內奉祀有五尊媽祖，稱為五港媽祖，分別請自彰化南瑤宮、鹿港天后宮、溪北六興宮、新港奉天宮以及北港朝天宮，每年農曆十二月初六須送媽祖回娘家謁祖，至次年正月廿五、廿六日再至五地恭請媽祖聖駕至中和供奉，已有百餘年傳統，昨日逢年度迎奉媽祖回鑾，450名信眾陪著五港媽祖自中和路、安和路口遶境回到廣濟宮入廟安座，沿途許多住戶及店家擺設香案迎接。