天降異物燒死、砸傷清潔隊員 張錦豪成功爭取設防護網

新北市汐止區清潔隊在長江街的資源回收場，上方是通往國道一號的汐止貨櫃聯絡道，大車出入頻繁，曾發生火燒車燒死清潔隊員、輪胎滾落砸傷清潔隊員及駕駛亂丟垃圾。市議員張錦豪成功爭取將全面設置防護網，保障清潔隊員作業安全。

張錦豪說，汐止貨櫃聯絡道大車出入頻繁，下方為環保局清潔隊資源回收場，每天清潔隊員冒著生命風險努力工作，但時常有不良駕駛會亂扔垃圾、瓶罐下來，把回收場當垃圾場，是相當要不得的行為，常會「天降異物」。

張錦豪表示，更嚴重的是回收場工作場域有安全問題，去年中曾發生大型貨櫃車輪胎掉下來砸傷清潔隊員，因此引起大家關注。2008年在這上方更發生火燒車捆布掉落，燒死2位清潔隊員憾事。勞檢處也曾來勘查，認為應加設防護網保障工作安全。

張錦豪指出，清潔隊員相當辛苦，不能讓環境如此惡化，去年他就先爭取到單側防護網86萬已經完成，這次再將另一側及其他不足補齊，經費約180萬，市府工務局養工處預計3個月工期可完成，讓清潔隊員有比較安全的工作環境。