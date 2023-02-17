天降異物燒死、砸傷清潔隊員 張錦豪成功爭取設防護網
新北市汐止區清潔隊在長江街的資源回收場，上方是通往國道一號的汐止貨櫃聯絡道，大車出入頻繁，曾發生火燒車燒死清潔隊員、輪胎滾落砸傷清潔隊員及駕駛亂丟垃圾。市議員張錦豪成功爭取將全面設置防護網，保障清潔隊員作業安全。
張錦豪說，汐止貨櫃聯絡道大車出入頻繁，下方為環保局清潔隊資源回收場，每天清潔隊員冒著生命風險努力工作，但時常有不良駕駛會亂扔垃圾、瓶罐下來，把回收場當垃圾場，是相當要不得的行為，常會「天降異物」。
張錦豪表示，更嚴重的是回收場工作場域有安全問題，去年中曾發生大型貨櫃車輪胎掉下來砸傷清潔隊員，因此引起大家關注。2008年在這上方更發生火燒車捆布掉落，燒死2位清潔隊員憾事。勞檢處也曾來勘查，認為應加設防護網保障工作安全。
張錦豪指出，清潔隊員相當辛苦，不能讓環境如此惡化，去年他就先爭取到單側防護網86萬已經完成，這次再將另一側及其他不足補齊，經費約180萬，市府工務局養工處預計3個月工期可完成，讓清潔隊員有比較安全的工作環境。
「上方如不定時的炸彈，不知何時會再有東西從天而降」，一名清潔隊員表示，輪胎滾落砸傷隊員太誇張，也讓隊員時時要擔心，感謝議員張錦豪協助，有了防護網工作才會比較安心。隊員並指出，常有駕駛經過時「順便」丟出垃圾包、飲料瓶，非常離譜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言