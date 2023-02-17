台南YouBike2.0提前啟用！85站點公布 市民卡享雙優惠

台南YouBike 2.0' rel='YouBike 2.0' data-rel='/2/190205' class='tag'>YouBike 2.0系統原訂3月啟用，因建置進度超前，提前於2月23日啟用77站點，包括原本T-Bike站點或鄰近替代站點、新設站點等，3月1日後將再陸續開放8處站點。交通局表示，市民及遊客可在228連續假期嘗鮮體驗，至今年底，前30分鐘免費，持市民卡的市民還可享受續租半價優惠，預計明年底完成500站點，提供更完善的路網服務。

交通局長王銘德表示，為了讓市民及228連假期間到訪台南的遊客，體驗全新的公共自行車服務，特別請微笑單車將已建置完成的77處YouBike 2.0租賃站提前上線服務。第1階段全新上線的YouBike 2.0租賃站，是依原有77站T-Bike所在地點的空間特性，以原地更新、於原站點鄰近地點設置替代站及串聯路網增設新站等不同方式，繼續提供不中斷的公共自行車服務。

為鼓勵民眾使用公共自行車作為短程接駁的交通工具，台南推出YouBike 2.0優惠方案，從今年2月23日至12月31日止，不限卡別前30分鐘免費，第2個30分鐘後，台南市市民卡全面半價。YouBike 2.0的計費方式為前4小時每30分鐘10元，第4至8小時每30分鐘20元，超過8小時每30分鐘40元。

交通局指出，目前已建置完成並在第1波上線服務的YouBike 2.0站點有77處，都位在原有T-Bike服務的行政區，依原T-Bike站點所在位置的不同，除了原地轉換成YouBike 2.0新系統的公共自行車租賃站共52處，以替代站方式提供服務的有9處，為串聯路網而先行增設的新站則有16處。

另外還有8處施工中及進行系統測試的站點，預計在3月1日後陸續上線，交通局表示，會持續辦理新站選址作業，逐步擴大台南市公共自行車的服務區域、增加設站密度，預計今年11月底完成300站、明年底前完成500站，提供更便利的公共自行車服務。