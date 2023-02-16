關懷服役子弟 蔣萬安赴憲兵訓練中心帶「麥當勞」勞軍

台北市長蔣萬安為關懷正在服役的台北市子弟適應狀況，今天率7位局處首長，到新北五股的憲兵訓練中心，探視慰問陸軍常備兵役軍事訓練役第167梯次419名市籍役男，蔣萬安致詞表示，他代表北市府、家屬、及各位思思念念心繫的女朋友們，來跟大家表達關心，蔣也帶「麥當勞」勞軍，承諾會與訓練中心保持暢通管道，只要北市役男有需求，可即時反應，希望大家接受最好訓練、及照顧。

蔣萬安今天也表示，他看到役男們個個精神抖擻，感到非常欣慰，勉勵役男珍惜服役的時光，期許他們能在部隊裡學習國軍精神與紀律，培養愛國心，鍛鍊好身體，養成運動好習慣及規律的生活作息，為將來邁入社會職場奠定良好基礎，給自己人生留下美好的回憶。

兵役局局長李治安表示，市府在役男入營前辦理新訓概況說明座談會，入營當日安排工作人員將役男安全護送到服役地點，役男入營後組成慰勞團到營區，準備役男喜愛的速食點心為役男加油打氣，在在都是以市民為核心，落實市長「服務型政府」的施政理念。

蔣萬安也藉今天勞軍活動，分享行銷市府兵役局與勞動局推出的「役職挺你」專案，提供役男免費「職涯諮詢」與「役畢職能培育課程」服務，提升就業技能與競爭力，期盼青年朋友們結訓後都能回到臺北打拚並成家立業，相關資訊可電洽（02）23684081服務專線連繫。

蔣萬安不忘提醒，近日氣候多變，大家要注意保暖與身體保健，並再三叮嚀於接受訓練時，務必注意自身安全；3月1日憲訓中心87週年校慶即將到來，蔣萬安除了預祝校慶活動圓滿成功，也祝福役男開心享用速食點心，戰力滿滿提升後，能讓下午的打靶訓練百發百中。