快訊

幫助不了「負擔最重的人」！一圖曝房貸補貼荒謬之處 鄉民怒：只能躺平了

夏玉順再惹議！對空服員「手來腳來」還咆哮 大鬧華航畫面曝光

運具全電動化用電量爆表？北市府官員坦言：完全無預估

聯合報／ 記者潘才鉉林麗玉／台北即時報導
北市府公務機車採共享運具、全面電動化，不過若以縣市政府運具全電動化，不僅汰換經費高，每年電費恐將暴增。示意圖。本報資料照片
北市府公務機車採共享運具、全面電動化，不過若以縣市政府運具全電動化，不僅汰換經費高，每年電費恐將暴增。示意圖。本報資料照片

為加速「交通運具全電動化」，各縣市祭出相關政策推動，台北市政府去年底就與三大共享機車簽署合作備忘錄，北市府公務機車採共享運具、全面電動化，不過若以縣市政府運具全電動化，不僅汰換經費高，每年電費恐將暴增，地方政府如何因應成另一問題；還有北市府就有不具名官員私下透露，目前地方政府政策就是配合中央，但根本是邊走邊修，業者已經在前面放牛吃草，根本沒有規畫未來電力如何因應。

中央政府推動2050淨零碳排，台北市2030要全面公車電動化，並訂下2030綠運輸比例達70%、設置2000個充電車格目標，至於成本推估，以台北市3500輛公車電動化，每輛電動公車1千萬元估算，政府補貼加上業者投入將要350億元。以3成機車電動化，至2030年尚需汰換約24萬輛機車，以每輛電動機車8萬元估算，政府補貼加上民眾購車費用亦將達192億元，汰換經費相當高。

北市議員游淑慧也提到，整個淨零碳排政策就是希望改成全電動化，但這些電動公車、電動汽機車都需要用電，台北市率先面臨到的窘境，是有很多電動公車站體，但卻沒有辦法供電。舉例來說，未來整個供電需求號稱要減碳政策，但能源用電取代汽油燃燒，政府的整分白皮書卻沒有規畫要用多少電量？竟都沒有考慮過用電成長。

也有地方政府不具名官員說，「去燃油換電動」是國家政策，但大家也都知道，下一個會是「電已經不夠用了」的問題，現在台電公司的應變之道，就是給離峰充電優惠；地方政府能做的，就是鼓勵營業用的充電站裝設太陽光電板，用補助的方式鼓勵光電充電儲能，以因應未來的用電量大增。

至於政府是否有預估未來全電動化後的用電量？這名官員坦言，完全沒有，中央也沒有要求預備因應，目前就是邊走邊修正。

北市 公車 電動機車 減碳

延伸閱讀

純電勞斯萊斯太香了！Rolls-Royce計畫提升Spectre產能來消化訂單

別讓搭電動公車成搏命恐懼！ 李彥秀提出5點建議提醒蔣萬安

電動公車起火藏隱憂 交通部促3單位強化檢驗、防堵

電動車社區充電設置 業者坦言阻力大：管委會要擋理由多

相關新聞

運具全電動化用電量爆表？北市府官員坦言：完全無預估

為加速「交通運具全電動化」，各縣市祭出相關政策推動，台北市政府去年底就與三大共享機車簽署合作備忘錄，北市府公務機車採共享...

即日起實施！基隆通勤族有福了 9026南港轉運站發車延至晚間9時

國道客運9026改道後，很多基隆通勤族在南港展覽館站大排長龍上不了車，引發民怨。市府今天表示，經協調業者在上午尖峰時段機...

路口見行動不便老翁 汐止警下車攙扶 網讚：好暖

汐止分局員警前日(15)日晚間巡邏途中行經汐止區汐科路與新興路口時，見行動不便老翁要穿越馬路，員警遂立即下車予以協助，並安全過馬路，經用路人拍照貼文於臉書上，引起眾多網友回應，大讚「台灣警察很溫暖」。

代理教師全年聘誰功勞？新北藍綠議員隔空互嗆

新北市教育局昨日宣布為保障代理教師權益，即日起實施代理教師完整聘期。新北市綠營議員卓冠廷當天也表示這是上任之後與教育局關...

北市回收水去年達422萬噸 省下1688座泳池水

南部水庫集水區已經551天缺水大雨挹注，北部也得節能省水。北市衛生下水道工程處將每日台北市產生的生活汙水，經過處理後，變...

新北土城、新莊老廠房將都更 未來每年可創84億產值

新北工業區都更通過再添2案，土城沛陂段150地號及新莊幸福段480地號等7筆土地都更案，未來將打造綠建築、智慧建築及耐震...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦