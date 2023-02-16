運具全電動化用電量爆表？北市府官員坦言：完全無預估

為加速「交通運具全電動化」，各縣市祭出相關政策推動，台北市政府去年底就與三大共享機車簽署合作備忘錄，北市府公務機車採共享運具、全面電動化，不過若以縣市政府運具全電動化，不僅汰換經費高，每年電費恐將暴增，地方政府如何因應成另一問題；還有北市府就有不具名官員私下透露，目前地方政府政策就是配合中央，但根本是邊走邊修，業者已經在前面放牛吃草，根本沒有規畫未來電力如何因應。

中央政府推動2050淨零碳排，台北市2030要全面公車電動化，並訂下2030綠運輸比例達70%、設置2000個充電車格目標，至於成本推估，以台北市3500輛公車電動化，每輛電動公車1千萬元估算，政府補貼加上業者投入將要350億元。以3成機車電動化，至2030年尚需汰換約24萬輛機車，以每輛電動機車8萬元估算，政府補貼加上民眾購車費用亦將達192億元，汰換經費相當高。

北市議員游淑慧也提到，整個淨零碳排政策就是希望改成全電動化，但這些電動公車、電動汽機車都需要用電，台北市率先面臨到的窘境，是有很多電動公車站體，但卻沒有辦法供電。舉例來說，未來整個供電需求號稱要減碳政策，但能源用電取代汽油燃燒，政府的整分白皮書卻沒有規畫要用多少電量？竟都沒有考慮過用電成長。

也有地方政府不具名官員說，「去燃油換電動」是國家政策，但大家也都知道，下一個會是「電已經不夠用了」的問題，現在台電公司的應變之道，就是給離峰充電優惠；地方政府能做的，就是鼓勵營業用的充電站裝設太陽光電板，用補助的方式鼓勵光電充電儲能，以因應未來的用電量大增。

至於政府是否有預估未來全電動化後的用電量？這名官員坦言，完全沒有，中央也沒有要求預備因應，目前就是邊走邊修正。