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民眾黨籲加速改建危老建築 北市府承諾精進都更機制

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨台北市議會黨團今天召開記者會，訴求台北市政府應加速推動住二山限區等危險老舊建築改建。記者林麗玉／攝影
民眾黨台北市議會黨團今天召開記者會，訴求台北市政府應加速推動住二山限區等危險老舊建築改建。記者林麗玉／攝影

民眾黨北市議會黨團今開記者會，探討居住安全問題及北市面對複合型災害的應變措施。台北市都市更新處表示認同，強調北市都更刻不容緩，將持續精進都更機制並加速推動。

議員陳宥丞建議，協助住二山限區危險建物都更。更新處表示，依法已可辦理危老，考量危老重建按「都市危險及老舊建築物加速重建條例」規定，須所有權人100%同意，整合推動困難之際，這次台北市都更自治條例修法將朝「住二山限區得以都更同意門檻整合重建」方向修法，修正草案今年提送議會。

議員黃瀞瑩提及，加速都市更新且建議政府積極公辦都更。更新處說，現行中央都更條例規定有公展、公聽會、聽證及審議等諸多法定程序，都更審議須耗費一定時間。市府以都更168快軌專案、都更審議分流等精進效能方式，大幅縮短審議時程，將持續改革審議程序。

更新處也說，市府過去推動公辦都更1.0、2.0，協助有意願私地主都市更新，也正研議調降公辦都更意願門檻，近期將對外說明整體政策。

黨團籲中央全力協助地方防災型都更，更新處表示，市府過去已有與中央國產署、台灣大學、國防部、台電公司、台鐵局等公產或公營機關構合作辦理都市更新的經驗，未來會與中央保持良好溝通管道，持續精進都更法令機制。

都更 北市 都市更新 民眾黨

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