即日起實施！基隆通勤族有福了 9026南港轉運站發車延至晚間9時

國道客運9026改道後，很多基隆通勤族在南港展覽館站大排長龍上不了車，引發民怨。市府今天表示，經協調業者在上午尖峰時段機動增班，南港轉運站發車時間從晚間8時延至9時，公路總局已核准，即日起實施，不用等到3月。另自19日起，9026路線假日延駛到南港轉運站。

國道客運9026每天約2500多基隆民眾搭乘，為增加汐止載客數而改道另增4站點，卻拉長基隆人搭車時間，許多台北放學下班的基隆人，除改到南港展覽館站等車，晚間常大排長龍上不了車，民代昨批「基隆人回家好難」。

交通處長王圳宏表示，市府昨邀集台北市區監理所及業者研議改善措施，業者將依現場排隊情形機動性增開班車，以紓解排隊人潮；另規畫9026A路線下午尖峰時刻，南港轉運站端發車時間由原先下午5時至晚間8時，延後1小時至9時。原預計最快3月才能開始，但今天公路總局台北市區監理所已同意，自即日起實施。經調整後，昨晚和今天上午尖峰輸運狀況尚屬良好。

此外，2月19日起，9026路線假日調整延駛進入南港轉運站停靠，可滿足民眾假日於南港轉運站轉乘台鐵、高鐵及捷運需求。

王圳宏說，未來9026路線及班次，將持續監督，也會與公路總局及客運業者滾動式檢討及調整，有效解決民眾每日通勤所面臨的難處。