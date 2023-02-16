大溪新北9103減班至5/3停駛 網哀回家難民怨陳情

桃園市大溪至新北捷運頂埔站9103客運線減班，引起永福里民抱怨，網友貼文哀求「請幫幫我回鴻禧山莊」，市議員陳治文批評市府與公路總局未及時提出配套，市府交通局今天下午表示，市府規畫大溪至鶯歌新市區公車路線替代，預計5月4日上路。

桃園、台北客運日前貼出公告，自2月13日起9103線大溪至捷運頂埔站減班，每天往返早晚各一班車。路線減班實施後，近日引起大溪區永福里社區居民抱怨車班少、搭不到車，向陳治文服務處陳情改善。

桃園大溪至新北土城的捷運頂埔站9103客運線為40年歷史的老路線，自2001年起由桃園、新北客運聯營至今，曾經班次最高一天達24班車，受其他運輸工具路線影響，之後逐年減班，業者以經營虧損不敷成本，本月13日起減為每天早晚往返各2 班車，早已不見早年盛況，不少大溪網友貼文「不勝噓唏」。

大溪黃姓市民表示，以往從大溪搭車至頂埔往返班次多，如今從土城頂埔站回大溪鴻禧山莊，只剩下午5時一班車，回家路很長，不知怎麼辦？也有網友說，9103客運減班往返早晚各一班次，搭車民眾交通比山區或偏遠地區更糟糕。永福里長廖芊樺表示，9103客運有部分里民、外地民眾，減班行駛里民不便，希望恢復增班。

陳治文表示，民眾陳情大溪至捷運頂埔站的9103客運減班公路局一紙公文回覆，未考量民眾權益， 搭乘民眾抱怨連連及網路社群熱議，她批評市政府及公路總局未及時提出配套，希望市府趕快評估開發新客運路線或維持原路線改善。