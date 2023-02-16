汐止新住民成賢內助 李蕾開店也當半個鄰長服務

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區崇德里的新住民李蕾，幾乎成了半個鄰長，嫁來台灣八年，很喜歡跟大家互動，也深刻感受到台灣濃濃的人情味。圖／觀天下有線電視提供
汐止區崇德里的新住民李蕾，幾乎成了半個鄰長，嫁來台灣八年，很喜歡跟大家互動，也深刻感受到台灣濃濃的人情味。圖／觀天下有線電視提供

住在汐止區崇德里的新住民李蕾，因為先生是鄰長也是環保志工，久而久之，她也開始服務鄰里的工作，白天先生上班，不少鄰居有事就會找他反應，然後李蕾再轉達給里長，幾乎成了半個鄰長，嫁來台灣八年，他說很喜歡跟大家互動，也深刻感受到台灣濃濃的人情味。

白天開的店就在汐止區忠孝東路上，就在崇德里內，所以，不少附近里民鄰居經過有事都會找李蕾反應，主要是因為他的先生施清安，是崇德里的鄰長、義工，只是白天要上班，所以，白天的鄰長工作幾乎都是太太李蕾協助，36歲的河南姑娘李蕾，八年前嫁來台灣，雖然，一開始人生地不熟，但是卻很也快的感受到汐止人濃濃的人情味，還有先生當志工，他不但支持，也漸漸投入。

李蕾說，來台灣八年了，在台灣常聽到的一句話說台灣最美的風景是人，這是真的，大家都互相幫助，來這裡真的受到很多人幫忙，那先生是崇德里的環保義工還有巡守隊，平時他大部分時間都在上班，如果附近里民有什麼緊急需要處理的事情都會找我，比如路燈壞了或是公園有什麼雜亂的，那也會馬上打電話給蘇里長，一般里長十分鐘之內都會趕到處理，所以，也覺得住在這裡很幸福。

崇德里長蘇宏杰表示，李蕾是里內一位鄰長的夫人，來自於中國大陸的河南，帶著家鄉味來到這邊做小生意，平常先生在上班沒有空的時候，都是由李蕾來幫忙，白天就在這裡照顧鄰里，有時候里民也會到店裡找李蕾希望能夠找里長幫忙，陳情一些事情也會來這裡串串門子聊聊天，附近還蠻多人認識她的，非常感謝鄰長太太白天協助守護鄰里。

邊開店也邊服務里民，里長蘇宏杰笑說，因為他也會幫忙分擔先生的鄰長事務，幾乎是半個鄰長了，而且有時平常日上班時間，他也會幫忙做一些環境整理，也打掃人行道。值得一提的是，因為孩子讀國中長大了，李蕾現在也自己開了一間店，賣自己的家鄉味肉夾膜，從五代十國傳承下來的美味，自己從小就愛吃，他希望能夠跟大家分享，李蕾也很堅持品質，所以，膜都是每天一大早起來做的，希望讓大家吃到純手工天然香料的家鄉美味。

汐止 新住民

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