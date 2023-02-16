路口見行動不便老翁 汐止警下車攙扶 網讚：好暖

汐止分局員警前日(15)日晚間巡邏途中行經汐止區汐科路與新興路口時，見行動不便老翁要穿越馬路，員警遂立即下車予以協助，並安全過馬路，經用路人拍照貼文於臉書上，引起眾多網友回應，大讚「台灣警察很溫暖」。

汐止分局表示，前(15)日晚間18時36分許，巡邏員警看到路旁有一名老翁的袋子遺落在地上，且老翁正欲使用輔助椅穿越馬路，但卻步不前，員警擔心老翁行動不便，在車水馬龍的道路上會有危險，遂立即下車予以協助，先將老翁的東西拾起後並攙扶老翁安全地穿越馬路。

員警表示，年約八旬的黃姓老翁因脊椎與腰部有受傷，故行走速度較為緩慢，當日午間出門至附近診所復健，但復健完返家時恰巧已經遇上交通的尖峰時刻，對原本已經行動不便想過馬路的老先生，此時更是難上加難，所幸剛好經過並適時的給予協助才讓老翁能安全回到家中。

員警攙扶老翁過馬路的暖心過程，也都被路過的用路人看見，並拍照貼文於臉書上，引起眾多網友回應，大讚「台灣警察很溫暖」、「謝謝波麗士大人」。