淡水河畔認毛寶貝 獸醫型男高歌一起幸福

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市政府動保處在淡水捷運站河畔舉辦「寵物情人，一起幸福」活動，型男獸醫師表演電子琴伴唱民歌，場面非常熱鬧。圖／紅樹林有線電視提供
新北市政府動保處在淡水捷運站河畔舉辦「寵物情人，一起幸福」活動，型男獸醫師表演電子琴伴唱民歌，場面非常熱鬧。圖／紅樹林有線電視提供

新北市政府動保處在淡水捷運站河畔舉辦「寵物情人，一起幸福」活動，型男獸醫師表演電子琴伴唱民歌，讓喜愛毛寶貝的民眾與飼主帶著毛寶貝一同聆聽欣賞，場面非常熱鬧。

許多從新北市動物之家認養動物的飼主，也帶著寵物回娘家，拍照打卡上，獲得寵物外出包及洗毛精等好禮，現場也有寵物登記與狂犬病疫苗施打。

新北市動保處技正鄭順澤表示，動保處每年都在不同地點舉辦寵物認養活動，今年特別選在風景優美的淡水河邊，不僅民眾成功認養犬貓，動保處也特別贈送寵物飼料、洗毛精、除臭劑等驚喜大禮包作為毛寶貝嫁妝，讓認養人滿載而歸。

這次活動特別邀請淡水動物之家蒙玉芬、王雪榴、汪麗娟等多位香港動保資深志工到場，志工平時就協力陪伴收容犬貓，帶牠們至海邊草坪散步舒展身心活動，幫助於毛寶貝性情活潑快樂親人，經他們賣力推廣，許多民眾認養毛寶貝，為他們找到幸福下一站。

新北市政府動保處長期積極推廣犬貓認養，並推出「犬貓回春雙響炮方案」，希望藉由更多方式讓犬貓不用長期駐留動物之家，為犬貓尋找溫暖的家庭，呼籲市民朋友攜手共創動物宜居環境，提高社會保護動物意識，健全動物福祉，打造新北為友善動物城市。

寵物 認養

延伸閱讀

新北流浪寵物搬新家 成生命教育良伴

淡水海關碼頭喵兔洋樓續展 「巨兔破關」裝置吸睛

動物園長頸鹿脖子「離奇卡門喪命」 獸醫曝驗屍結果：幾乎是瞬間死亡

路邊撿到大眼骨折浪汪！暖女秒抱起衝醫院求救 獸醫揭傻眼真相：這不是狗

相關新聞

大溪新北9103減班至5/3停駛 網哀回家難民怨陳情

桃園市大溪至新北捷運頂埔站9103客運線減班，引起永福里民抱怨，網友貼文哀求「請幫幫我回鴻禧山莊」，市議員陳治文批評市府...

路口見行動不便老翁 汐止警下車攙扶 網讚：好暖

汐止分局員警前日(15)日晚間巡邏途中行經汐止區汐科路與新興路口時，見行動不便老翁要穿越馬路，員警遂立即下車予以協助，並安全過馬路，經用路人拍照貼文於臉書上，引起眾多網友回應，大讚「台灣警察很溫暖」。

代理教師全年聘誰功勞？新北藍綠議員隔空互嗆

新北市教育局昨日宣布為保障代理教師權益，即日起實施代理教師完整聘期。新北市綠營議員卓冠廷當天也表示這是上任之後與教育局關...

北市回收水去年達422萬噸 省下1688座泳池水

南部水庫集水區已經551天缺水大雨挹注，北部也得節能省水。北市衛生下水道工程處將每日台北市產生的生活汙水，經過處理後，變...

新北土城、新莊老廠房將都更 未來每年可創84億產值

新北工業區都更通過再添2案，土城沛陂段150地號及新莊幸福段480地號等7筆土地都更案，未來將打造綠建築、智慧建築及耐震...

別讓搭電動公車成搏命恐懼！ 李彥秀提出5點建議提醒蔣萬安

為了達成2050淨零排放，政府規畫2030年市區公車、2040年汽機車全面電動化。不過電動公車意外頻傳，台北市議員李彥秀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦