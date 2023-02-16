淡水河畔認毛寶貝 獸醫型男高歌一起幸福

新北市政府動保處在淡水捷運站河畔舉辦「寵物情人，一起幸福」活動，型男獸醫師表演電子琴伴唱民歌，讓喜愛毛寶貝的民眾與飼主帶著毛寶貝一同聆聽欣賞，場面非常熱鬧。

許多從新北市動物之家認養動物的飼主，也帶著寵物回娘家，拍照打卡上，獲得寵物外出包及洗毛精等好禮，現場也有寵物登記與狂犬病疫苗施打。

新北市動保處技正鄭順澤表示，動保處每年都在不同地點舉辦寵物認養活動，今年特別選在風景優美的淡水河邊，不僅民眾成功認養犬貓，動保處也特別贈送寵物飼料、洗毛精、除臭劑等驚喜大禮包作為毛寶貝嫁妝，讓認養人滿載而歸。

這次活動特別邀請淡水動物之家蒙玉芬、王雪榴、汪麗娟等多位香港動保資深志工到場，志工平時就協力陪伴收容犬貓，帶牠們至海邊草坪散步舒展身心活動，幫助於毛寶貝性情活潑快樂親人，經他們賣力推廣，許多民眾認養毛寶貝，為他們找到幸福下一站。

新北市政府動保處長期積極推廣犬貓認養，並推出「犬貓回春雙響炮方案」，希望藉由更多方式讓犬貓不用長期駐留動物之家，為犬貓尋找溫暖的家庭，呼籲市民朋友攜手共創動物宜居環境，提高社會保護動物意識，健全動物福祉，打造新北為友善動物城市。