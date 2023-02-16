淡水河畔認毛寶貝 獸醫型男高歌一起幸福
新北市政府動保處在淡水捷運站河畔舉辦「寵物情人，一起幸福」活動，型男獸醫師表演電子琴伴唱民歌，讓喜愛毛寶貝的民眾與飼主帶著毛寶貝一同聆聽欣賞，場面非常熱鬧。
許多從新北市動物之家認養動物的飼主，也帶著寵物回娘家，拍照打卡上，獲得寵物外出包及洗毛精等好禮，現場也有寵物登記與狂犬病疫苗施打。
新北市動保處技正鄭順澤表示，動保處每年都在不同地點舉辦寵物認養活動，今年特別選在風景優美的淡水河邊，不僅民眾成功認養犬貓，動保處也特別贈送寵物飼料、洗毛精、除臭劑等驚喜大禮包作為毛寶貝嫁妝，讓認養人滿載而歸。
這次活動特別邀請淡水動物之家蒙玉芬、王雪榴、汪麗娟等多位香港動保資深志工到場，志工平時就協力陪伴收容犬貓，帶牠們至海邊草坪散步舒展身心活動，幫助於毛寶貝性情活潑快樂親人，經他們賣力推廣，許多民眾認養毛寶貝，為他們找到幸福下一站。
新北市政府動保處長期積極推廣犬貓認養，並推出「犬貓回春雙響炮方案」，希望藉由更多方式讓犬貓不用長期駐留動物之家，為犬貓尋找溫暖的家庭，呼籲市民朋友攜手共創動物宜居環境，提高社會保護動物意識，健全動物福祉，打造新北為友善動物城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言