淡水大屯溪「青蛙公仔」好吸睛 打造在地生態意象

新北市淡水區屯山里有大片的荷花田，為新北市知名的賞荷景點，為將這豐富生態用藝術的方式呈現給大家，在新北市議員蔡錦賢與屯山里李永清里長爭取下，邀請洪榮傑藝術家團隊為大屯溪設計趣味公仔，由淡水區公所製作出四隻不同姿態造型的可愛「青蛙公仔」，展現屯山里自然景色以及封溪護魚成果。

屯山里長李永清表示，屯山里有豐富的台北樹蛙與翡翠樹蛙等原生物種，為新北市封溪護魚保護區域，生態資源豐富多元。過去在沿著大屯溪有施作荷花與白鷺鷥的地景彩繪，搭配現在設置的青蛙藝術公仔，營造屯山里優質休閒空間。

淡水區長巫宗仁表示，公仔設計以屯山里自然景觀為發想，結合封溪護魚的生態成果及水岸環境特色，使用特殊材質雕塑，除了白天呈現青蛙各式趣味姿態外，夜晚可自行透光發亮形成美化光源，使用綠能太陽能板儲能供電及環境AI控制系統，使青蛙公仔在白天自行蓄電，夜晚提供照明光源效果，達到青蛙公仔在白天及夜晚皆有不同樣貌變化及美感。

淡水區公所區長巫宗仁表示，大屯溪於101年起配合新北市政府農業局封溪護漁政策，透過青蛙趣味公仔的設置，宣導民眾共同保護溪流生態，為下一代締造美好的自然環境。