台2線49K主、支線交會危險 車禍頻傳地方盼改善

台2線49K與通往萬里消防分隊的支道路口，因為交匯處恰好是一個斜坡上升的視線，支道難以看清楚主幹道的來車，導致路口處車禍頻傳，為了改善這個問題，新北市議員廖先翔服務處會勘，將爭取設反射鏡，以及在轉角處畫上紅線避免停車，藉此讓事故的發生率減到最低。

市議員廖先翔服務處主任廖再生說，為了商討改善辦法，邀請相關單位到現場會勘，這個路口除了因為視線由下往上看，還有時會有臨停車輛停放，讓從支線出來的用路人幾乎是要開上了主幹道才看得見來車，在會勘過後，這個路口將會增設反射鏡，與標線重劃，要將路口嚴格淨空。

可以見到現在的標線，紅線從支線道延伸，不過到了主幹道轉角處卻不見蹤跡，因此未來將會將原本的紅線塗銷重劃，在支道與主幹道的交會轉彎處畫上紅線，而公路總局也將會在分隔島上增設反射鏡，藉此讓用路人視線更好，將事故的發生率減到最低。