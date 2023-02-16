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代理教師全年聘誰功勞？新北藍綠議員隔空互嗆

聯合報／ 記者李定宇劉懿萱／新北即時報導
新北市綠營議員卓冠廷(左)表示代理教師完整聘是上任後與教育局關心首要項目，感謝教育局從善如流。圖／葉元之臉書翻攝
新北市綠營議員卓冠廷(左)表示代理教師完整聘是上任後與教育局關心首要項目，感謝教育局從善如流。圖／葉元之臉書翻攝

新北市教育局昨日宣布為保障代理教師權益，即日起實施代理教師完整聘期。新北市綠營議員卓冠廷當天也表示這是上任之後與教育局關心的首要項目，感謝教育局從善如流，不過藍營議員葉元之今批評卓冠廷問政工具是鐮刀，意即批評卓冠廷割稻尾。卓冠廷則回擊，葉元之是醋勁大發刷存在感。

新北市昨宣布為保障代理教師權益，即起實施代理教師完整聘期。111學年度代理教師聘期迄日從原本的7月1日延長至7月31日，以銜接112學年度完整聘期。卓冠廷昨天也在臉書表示，要求給足代理教師整年薪資是上任後與教育局關心的首要項目，感謝新北市教育局從善如流。

不過，藍營議員葉元之今批評卓冠廷表示，真的沒見過那麼不要臉的民進黨新科議員，虧他還做過林佳龍的新聞局長。葉元之說，有關代理教師薪資合理化的議題，在過去4年許多不分藍綠議員在議會都極力爭取，結果當新北市府決定要實施後，馬上有位才做議員不到2個月的新科民進黨議員，立刻跳出來說是他的功勞，還叫媒體一定要幫他報導。

他說，自己在議會至少兩次對著教育局長極力爭取代理教師的權益，都不敢說是自己爭取到的。經詢問教育局得知，讓代理教師薪資合理化是因應中央即將修法，向市長侯友宜報告後決定，跟該議員一點關係都沒有。

葉元之再說，蘇貞昌的問政工具是「撞球桿」，這民進黨新科議員問政工具是「鐮刀」。真的很討厭這種割稻尾文化投機性格，造成劣幣驅逐良幣，難道以後大家都不用努力，只要比誰會割稻尾？

新北市議員卓冠廷對此表示，葉元之又在刷存在感！真的沒想到，支持自己關心跟爭取的政策、甚至肯定新北市教育局的作為，葉元之也可以酸言酸語？如果葉元之真覺得這個政策很重要大可不必醋勁大發、酸言酸語、攻擊其他議員努力，可以更努力告訴大家自己在這個政策當中角色，而不是只會靠批評其他議員的政績刷存在感。

藍營議員葉元之今批評卓冠廷問政工具是鐮刀，意即批評卓冠廷割稻尾。圖／葉元之臉書翻攝
藍營議員葉元之今批評卓冠廷問政工具是鐮刀，意即批評卓冠廷割稻尾。圖／葉元之臉書翻攝

議員 代理教師 葉元之 卓冠廷

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