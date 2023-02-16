北市回收水去年達422萬噸 省下1688座泳池水

南部水庫集水區已經551天缺水大雨挹注，北部也得節能省水。北市衛生下水道工程處將每日台北市產生的生活汙水，經過處理後，變成可在使用的回收水，根據統計，2022年回收水量超過422萬噸，相當於1688座國際標準游泳池的水量。

台北市一天生活汙水量為98萬噸，而迪化汙水處理廠與內湖汙水處理廠每日分別可生產1萬及2萬噸回收水，免費提供民眾取用，但應注意回收水應避免與人體直接接觸，可用於次級或環境景觀用水等。

北市衛工處表示，汙水經過處理後產生的回收水，可透過「2招」有效充分應用在汙水處理過程中。首先是用於汙水處理廠內池槽清洗、地面清潔及反沖洗等，再來是用於廠區廁所沖廁、機械軸封水及除臭設備補充水等。

衛工處說，在設施未改裝前，仍使用自來水清洗汙水處理設施，內湖廠區每月平均使用自來水約4920度，在設施改善後，每月平均使用僅1482度，降幅達7成，每年可減少自來水用量約41000度，約可供3150人一個月使用量；而迪化汙水處理廠去年用於廠區廁所沖廁、補充機械軸封水、池槽清洗及植栽用水等用途的回收水使用量合計約245萬噸。

衛工處呼籲，珍惜水資源應從生活做起，有效利用每一滴水，例如洗手時不要將水龍頭的水量轉到最大、使用肥皂搓揉手部時應先關掉水龍頭，避免浪費水。