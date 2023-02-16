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新北土城、新莊老廠房將都更 未來每年可創84億產值
新北工業區都更通過再添2案，土城沛陂段150地號及新莊幸福段480地號等7筆土地都更案，未來將打造綠建築、智慧建築及耐震設計建築，基地內也將留設4公尺寬以上人行步道、綠美化及開放空間，而2處工業區都更將為新北市提供約500個就業機會，每年可創造出約84億元的產值。
土城沛陂段現況為逾40年的1層樓老舊廠房，基地面積約700坪，將興建1棟地上10層、地下2層，總樓地板面積約1萬2500平方公尺的作業廠房，預計將提供新北市約260個就業機會，並創造每年超過14億的產值。
都更處表示，土城沛陂段150地號都更案於2021年7月29日申請事業計畫報核，以協議合建方式實施，基地位於土城區中興路所圍街廓範圍內，並位於經濟部所管轄的土城工業區內。
另外，新莊幸福段現況為逾30年的2層樓老舊廠房，基地面積約745坪，將興建1棟地上9層、地下3層，總樓地板面積約1萬5500平方公尺的作業廠房，並協助興闢基地內計畫道路，提升用路品質。預計將提供新北市約240個就業機會，並創造每年超過70億的產值。
都更處表示，新莊幸福段480地號的都更案於2020年12月25日申請事業計畫報核，以自行興建方式實施，基地位於新莊區化成路195巷、福前街所圍街廓範圍內，並位於化成工業區內。
都更處表示，目前土城及新莊的工業區都更案件共計16件，申請基地面積約14.6公頃，預估供給樓地板面積約26.71萬坪，共5件施工中，包括勝仁針織、中華工程AI智慧園區等案，已完工為華南金資產公司，後續可提供產業發展空間及活化產業競爭力，創造安全、健康且舒適的工作環境。
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