別讓搭電動公車成搏命恐懼！ 李彥秀提出5點建議提醒蔣萬安

為了達成2050淨零排放，政府規畫2030年市區公車、2040年汽機車全面電動化。不過電動公車意外頻傳，台北市議員李彥秀今天在臉書表示，「安全是回家唯一的路，別讓搭乘電動公車成為搏命。」

李彥秀今天也提出五點訴求，提醒市長蔣萬安絕對不能輕忽這個嚴重影響公安與人民生命財產的議題，除了向中央單位反映業者與基層的聲音，徹底檢討目前政策與補貼措施外，台北市也應該立即著手。第一，強化第一線消防人員對電動車輛滅火與救援的SOP，不但要經常進行訓練演習，更應該教導公車業者與駕駛員，面對突發狀況第一時間的應變作為。

李也提到，對於台北市電動公車安全檢測及使用年限等規範，應該訂立更明確與嚴謹的規範，讓業者有規可循，讓市民安心搭乘；第三，公車廠站最多的內湖區，更有「限電」的問題，主因是延宕多年的「松湖變電所」，這涉及居民安全、權益與民意的複雜問題，市府恐需有更長遠及完善的規劃，徹底解決業者與居民的疑慮。

另外，針對淨零排放，李說，方向絕對是正確的，但純電動車是否是唯一、最後的選項？還是應該多元考量油電混合動力、增程式電動車或是氫氣車，特別是電動車電池回收與汙染等問題，市府應引領節能潮流妥為規畫；還有市政府應該增加公車業者購買電動公車或替代能源車輛的誘因，例如，提供低利優惠貸款，或優於現行的獎勵補助方案

李彥秀說，電動車起火成為消防難題，滅火不易，最好的方法就是讓電動車自己燒到停。更令人擔憂的是，起火的真正原因到目前為止仍無法確認。更離譜的是，發生多起事故後，交通部才規範車輛出廠時，須提供重要關鍵零件位置給消防機關。

她說，台北市目前有341輛電動公車，為六都之首。內湖更有最多的公車總站與廠站。許多業者向她反映，「對於電動公車的安全性，業者真的每天在都提心吊膽」，「如果政府再不拿出解決方法，業者只好放棄政府補貼，完全自費購買傳統油車。」

李彥秀說，中央部會一味迎合上意，又沒有能力訂出好的政策，解決基層實務上的困難：台北市政府就要負起責任，提供市民行的安全，也讓業者不至夜不成眠。