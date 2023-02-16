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新北產學合作推程式教育 目標2024年達百所AI創客學校

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局今與台北北區扶輪社、汯鉅科技舉行「AI小創客結業成果發表會」。圖／新北教育局提供
新北教育局今與台北北區扶輪社、汯鉅科技舉行「AI小創客結業成果發表會」。圖／新北教育局提供

新北市推動程式教育向下扎根，與社會團體、科技產業產學合作，將程式概念結合遊戲和英語教學。大觀國中今日舉行「AI小創客結業成果發表會」，由14校師生展示作品。新北教育局長張明文說，2024年將達100所AI小創客學校，讓新北更多的學校培育未來AI人才，提升人才競爭力。

新北教育局今與台北北區扶輪社、汯鉅科技舉行「AI小創客結業成果發表會」。教育局說，新北透過產學合作推動科技教育，將程式概念結合遊戲和英語教學，帶領孩子們走進程式世界。此外，透過師資培訓延續K12程式教育種子，從國小到高中，啟發學生的運算思維、創意實作和團隊學習能力。

台北北區扶輪社長徐愫儀說，每年規畫多項社區服務計畫與政府合作，看到新北孩子可以藉此機會體驗AI智慧科技的運用，也為孩子能上台用中英文發表作品感到開心。「AI小創客」課程開發者的汯鉅科技公司，將中文、英語、程式語的「三語教學」融入在課程中，以專題導向的學習引導學生在生活情境中，善用科技素材及藝術媒材，透過分組合作、人機協作，大膽玩創意來解決問題。

安溪國中自科社學生涂丹宥表示，團隊用程式積木下指令，設計了一款會讓人上癮的「打地鼠」遊戲。同組的吳董原說，這是專為3到10歲的小朋友設計，還請幼兒園小朋友和其他組學生玩看看，真的需要有很快的反應力和專注力才能得到高分。

三光國小小創客團隊則發表「Our AI School-三光智慧大樓」，透過AI控制LEC燈光的變化展現創意校名及聖誕裝飾。組員沈柏辰表示，參加AI小創客活動讓自己體會到操作的樂趣和培養問題解決能力。

安溪國中自科社學生用程式積木下指令，設計了一款會讓人上癮的「打地鼠」遊戲。圖／新北教育局提供
安溪國中自科社學生用程式積木下指令，設計了一款會讓人上癮的「打地鼠」遊戲。圖／新北教育局提供
新北教育局長張明文說，新北2024年將達100所AI小創客學校，讓新北更多的學校培育未來AI人才，提升人才競爭力。圖／新北教育局提供
新北教育局長張明文說，新北2024年將達100所AI小創客學校，讓新北更多的學校培育未來AI人才，提升人才競爭力。圖／新北教育局提供

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