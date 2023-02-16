美河市聯開宅新、舊戶租金差近32％ 捷運局行政疏失挨批

美河市聯開宅為北市公宅政策一環，具公益性，有租戶投訴，捷運局以2種租金計算方式讓住戶續租，導致租金差異近32%，住戶被不平等對待。北市議員詹為元今揭露，捷運局其實是以過期的估價報告租給續租戶，未考量每戶價值不同，過程中又發生行政疏失導致爭議，導致居民被迫接受不合理的漲租。

捷運局副總工程師魏國華回應，租金差異是因為2017年有超過400戶要出租，因時空環境難以出租，才推出專案優惠價格，不讓空屋閒置，到2018年都順利出租。目前周邊 實價登錄【實價登錄】實價登錄指房地產交易時，登錄實際買賣價格，使不動產交易資訊透明化，降低資訊的不對稱性。此規範可以避免不當哄抬房價，同時也為推動實價課稅累積資料。實價登錄制於2012年8月1日施行後，不動產成交案件權利人（買方）、地政士及不動產經紀業者，必須在買賣案件辦理完成所有權移轉登記、簽訂租賃契約書後或委託代銷契約屆滿或終止30日內，向主管機關申報登錄，否則將遭受罰款。後續政府又推出實價登錄2.0修法，將預售屋納入申報範圍。 為1211元/坪來設定，2022年的新租約是558-968元/坪，價格合理，不會再降低，至今已有318戶、8成的住戶完成續約。

詹為元指出，捷運局於2017年，將美河市聯開宅及同年從都發局移回的218戶社宅，一同以公開招標的方式承租，該年因其標租規則、租金底價、合約租期皆為相同，可以視為同一批。但去年底到今年初，當年以同一規則標租成功的民眾面臨續租需求時，卻被切割成2批。

詹為元說，第一批住戶去年10月到12月租約到期的18戶，於8月陸續續約，以舊續約租金計算方式，約647-842元/坪。今年1月到9月到期的住戶視為第二批，使用捷運局去年11月23日經審核通過的新續約租金計算方式，558-968元/坪，導致舊約住戶漲幅僅5%，新約則最高達到31.9%。

另外，詹為元表示，一般的估價報告書使用期限約是3個月到半年，捷運局使用信義全球110年的估價評估案，根本是用「過期」的基準租金作為續租金額，設定的新租金也完全沒經過專業估價師與公司的評估。

詹為元還提到，第二批居民於去年11月24日收到捷運局的續約事前調查，等民眾都繳交完續約申請書後，捷運局才又在今年1月6日寄出續約租金調整說明，看著舊的租金計算方式，簽約時卻是漲幅極大的新租金，根本就是被公部門欺騙。

詹為元認為捷運公司有三大缺失，包括租金價格漲幅差異造成住戶被不平等對待、租金計算方式有問題且有效性不足，以及捷運局自己行政疏失造成租金漲幅的差異，要求捷運局改善。