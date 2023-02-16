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新北獲贈970噸蔬果、肉品 果菜運銷公司捐最多

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市全國首創推動惜食分享網6年，已媒合獲贈超過970噸的NG醜蔬果和肉品加工廠邊邊角角的剩肉，做為老人共餐或小衛星課後照顧據點使用，受惠高達144萬人次。圖／新北市社會局提供
新北市全國首創推動惜食分享網6年，已媒合獲贈超過970噸的NG醜蔬果和肉品加工廠邊邊角角的剩肉，做為老人共餐或小衛星課後照顧據點使用，受惠高達144萬人次。圖／新北市社會局提供

新北市全國首創推動惜食分享網6年，已媒合獲贈超過970噸的NG醜蔬果和肉品加工廠邊邊角角的剩肉，做為老人共餐或小衛星課後照顧據點使用，受惠高達144萬人次。不僅減少食材浪費，也減輕環保單位的廚餘處理，達到聯合國永續發展SDGs終結貧窮和消除飢餓的目標。

當中捐贈單位最大宗來自新北市果菜運銷公司，板橋果市平均一週捐贈1000公斤，三重果市則有900公斤，累計2個果市已捐贈480噸。

新北市果菜運銷公司總經理江惠貞表示，由於天候關係，蔬果在生產期間容易受到影響，像是春夏之交，容易日曬、暴雨，就會有「水傷」，較不受消費者青睞。冬季蔬果生長得較好，也較沒有病蟲害，但近月來高低溫差冷熱交替，像是正值飽滿的蘿蔔就容易出現裂縫，雖然賣相不佳，但營養、口感完全沒差。

江惠貞說，每周三是三重果市愛心惜食捐贈，週四則是板橋，包含鎮伸行、景新行、淑美高山蔬果行、翔富行、鑫明昌、沈記等，都是愛心捐贈的大咖，像是鎮伸行老闆蘇鎮伸是前任板橋果菜批發市場發展協會理事長，即使在菜少價貴時仍捨得捐。在捐贈日，公司業務部阿昌督導還會親自拉著板車，到各行口幫忙載運到集中處。三重果市在拍賣後，有些剩餘也會捐，若發現數量少，還會多留幾箱。

社工科長劉文湘表示，每週理菜志工會到果市整理分箱，先挑出一些在箱底有破損、黃葉、甚至因天熱積壓稍微爛掉的部分，然後重新裝箱，按照惜食分享網老人共餐點、多元福利據點、小衛星等的規模大小和需求，分發各類蔬果供他們載回食用，至於較偏遠地區如萬里北基社區、深坑昇高社區、樹林原住民族協進會、汐止區原住民家庭關懷協會等，則由3部惜食分享車載運分送。

社會局長張錦麗表示，新北市從2016年8月跨局處推動惜食分享網，包含農業局、教育局、經發局、衛生局、環保局、市場處等都大力協助，還有民間團體熱情響應，迄今已有1,594個單位加入，市府建立24處的惜食分享廚房、還有黎明、宏國德霖、南亞、景文、樹人、中華海事、光啟、東海等8校甚至個人加入義廚行列，將原本可能淪為廚餘或垃圾的蔬果、肉品搶救回來，化成一道道餐桌上的美食，供老人或小朋友開心享用。

愛心 廚餘

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