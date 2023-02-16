用鋼架撐天花板才敢住！住二山限居民：形同都更遺漏孤兒
土耳其強震引發各界關注老舊建築公安，據統計，北市逾30年以上老屋9萬8千多棟，儘管危老、都更推動難，但許多位在住二山限區住戶，卻因法規限制無法都更，台北市內湖康寧路住戶陳情，現在他們家裡天花板已坍塌，住戶秀出照片「樓下住戶可看到樓上磁磚，你看嚴不嚴重？」「還有住戶必須在家裡用鋼架支撐才敢住，就怕天花板坍下來」，質疑現有法令讓住二山限區居民，形同「都更條例遺漏的孤兒」。
台北市都發局都更處處長陳建華表示，目前台北市住二山限區有358公頃、130處，住戶其實可以走危老程序，但卻要百分之百同意門檻，他透露，目前北市府已著手修法「台北市都更自治條例」，修法方向是透過法令提供容積獎勵、針對同意門檻已達80%的社區也會協助推都更；建蔽率、高度會斟酌從17.5放寬至21.5公尺，可以讓房子改建可以蓋更多。
不過陳建華也坦言，因山坡地狀況非常多，有順向、逆向坡、有平緩、有陡等不同狀況，需要視個案基地評估。目前修法草案正在法務局審議中，開議前就會送議會審查，議員陳宥丞則要求3月底前將法案送到議會。
另外，對於住戶也質疑，住二的容積率北市僅225%、新北卻可到300%，為何北市不可提高？陳建華說，必須從整體都市架構談，這涉及全北市的都市容受力、還有安全的問題，包括先前發生林肯大郡等山坡地災害。
民眾黨台北市議會黨團今天召開記者會，訴求台北市政府應加速推動住二山限區等危險老舊建築改建，民眾黨議員陳宥丞接獲住戶陳情，住在內湖康寧路的楊先生住家因被都更條例排除無法都市更新【都市更新】是指建築物在老舊之後，為復甦都市機能、改善居住環境及增建公共利益，在都市計畫範圍內，依據法定程序，實施重建、整建或維護措施，可由政府或民間團體來完成。，楊今天說，土耳其大地震許多房子倒塌，對住二山限區居民感受最深，即便他們住戶已有八成同意改建，卻苦無法條可以都市更新。
議員張志豪也說，文山區也有許多住二山限區老舊建築公安問題，台北市若發生類似土耳其強震，根據先前專家評估，倒塌的建築會有上千棟，死傷恐怕會有上萬人。
另外，台北市政府設置有跨局處的災害防救辦公室，過去8年每隔兩個月開會，但市長蔣萬安上任後，台北市的災防辦至今還沒有開過會，呼籲災害不會等人，如果他是蔣萬安，應該今年1月1日就開會。
民眾黨議員黃瀞瑩也呼籲蔣市府，在土耳其強震之後，蔣市府應該針對老舊建築，提出短中長期計畫，不僅強化防災能力，還有推動都市更新。
民眾黨立委邱臣遠說，中央挹注的資源與相關法規、後續配套應該化被動為主動，不可以高高在雲端，這應該是內政部長林右昌最重點工作。
都更處長陳建華表示，大家都覺得都市更新很困難，是因為大家對家的想像都不一樣，對於住二山限區的改建都更問題，議會於107年就有討論過，當時討論到的部分就是安全，當時有放寬住三，不過住二沒有處理，是因為潛在的山坡安全問題，不過市府目前正積極修法。消防局也表示，正針對土耳其強震殷鑑，盤點精進相關防災策進作為，下周就會開災防辦的工作會報。
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