快訊

獨／劉文正詐死？三線索直指他還活著真相

獨／台灣設計展移師新北 融入新北城市治理

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
今年2023台灣設計展，在包括新北市美術館及周邊辦理，設計展的內容將設計融入新北城市治理，讓市民感受友善宜居的新北城市，展現新北城市設計轉型的創新成果。 記者李定宇／攝影
今年2023台灣設計展，在包括新北市美術館及周邊辦理，設計展的內容將設計融入新北城市治理，讓市民感受友善宜居的新北城市，展現新北城市設計轉型的創新成果。 記者李定宇／攝影

2022台灣設計展去年10月在高雄落幕，包括3大展區、7大歷史展館、10大主策展，而今年台灣設計展將於今年10月於新成立的新北市美術館舉辦，將結合周邊鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街、鶯歌火車站等區域為核心，展現新北城市設計轉型的創新成果。

2022高雄舉辦的台灣設計展，創下史上最大萬坪展區、千場周邊活動、串連超過周邊百加商店、五百多位設計共同舉辦，累計超過600萬觀展人次。台灣設計展也成為城市表現生命力的重要全國性活動，今年則預計移師至新北市美術館辦理。

而今年2023台灣設計展，在包括新北市美術館及周邊辦理，文化局長龔雅雯表示，設計展主題以新北城市品牌為主，區域以美術館周邊的鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街、鶯歌火車站等區域為核心，結合三鶯地區藝文及休閒場域，設計展的內容將設計融入新北城市治理，讓市民感受友善宜居的新北城市，展現新北城市設計轉型的創新成果。

美術館

延伸閱讀

新北流浪寵物搬新家 成生命教育良伴

關懷土耳其地震災民 新北藥師公會捐保暖衣物

新北老婦疑失足墜溪 消防人員救起命危送醫搶救

新北水圳遭廢水染紅 兩市跨區破獲違法染整廠

相關新聞

獲邀「主題之夜」 公務員怨變相加班

北市府盼台灣燈會能帶來210億商機、千萬參觀人次，不過有公務員私下抱怨，蔣市府要求公務員在下班時間參與燈會「主題之夜」，...

獨／台灣設計展移師新北 融入新北城市治理

2022台灣設計展去年10月在高雄落幕，包括3大展區、7大歷史展館、10大主策展，而今年台灣設計展將於今年10月於新成立...

新北流浪寵物搬新家 成生命教育良伴

新北市政府動保處為推廣生命教育和正確寵物飼養觀念，於動保處官網公布鳥、兔、蛇、龜、鼠基礎飼養指引，近期並提供松山高中認養...

青農呂昆翰無土栽培水耕蔬菜 金山農會慶農民節表揚

金山青農呂昆翰利用陽明山純淨水源，打造金山地區「汲鮮」水耕蔬菜農場，利用台中區農業改良場開發的動態浮根式栽培技術水耕栽種...

自閉男被誣吐痰 北捷裁罰遭糾正

台北捷運去年9月發生旅客衝突事件，患有自閉症的游姓男子在座位上重複拉下口罩，遭楊姓女子持不明液體噴灑臉部，台北捷運公司未...

蘆洲南港子增汙水管網 1884戶可接管

新北蘆洲南港子一帶汙水管網密度不足，部分既有設施老舊，用戶難以接管。水利局表示，近期該區做下水道系統分支管網增設汙水管線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦