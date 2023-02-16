獨／台灣設計展移師新北 融入新北城市治理

2022台灣設計展去年10月在高雄落幕，包括3大展區、7大歷史展館、10大主策展，而今年台灣設計展將於今年10月於新成立的新北市美術館舉辦，將結合周邊鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街、鶯歌火車站等區域為核心，展現新北城市設計轉型的創新成果。

2022高雄舉辦的台灣設計展，創下史上最大萬坪展區、千場周邊活動、串連超過周邊百加商店、五百多位設計共同舉辦，累計超過600萬觀展人次。台灣設計展也成為城市表現生命力的重要全國性活動，今年則預計移師至新北市美術館辦理。

而今年2023台灣設計展，在包括新北市美術館及周邊辦理，文化局長龔雅雯表示，設計展主題以新北城市品牌為主，區域以美術館周邊的鶯歌陶瓷博物館、鶯歌老街、鶯歌火車站等區域為核心，結合三鶯地區藝文及休閒場域，設計展的內容將設計融入新北城市治理，讓市民感受友善宜居的新北城市，展現新北城市設計轉型的創新成果。