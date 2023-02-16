青農呂昆翰無土栽培水耕蔬菜 金山農會慶農民節表揚
金山青農呂昆翰利用陽明山純淨水源，打造金山地區「汲鮮」水耕蔬菜農場，利用台中區農業改良場開發的動態浮根式栽培技術水耕栽種有成，昨天獲金山地區農會優秀農民表揚。
農會頒獎給推廣農業有功人員，包含台灣百合復育人員、甘藷生產績優人員、農事小組組長、優秀家政班班員、指導員、四健會會員及優秀青年農民等，對各領域優秀的農業工作者致意，並獻給農民最大的祝福。
金山地區農會理事長許春榮表示，金山萬里地區主要農作物為甘藷、稻米、有機蔬菜及各類花卉種植，近年來有許多青年返鄉從農，新北青農聯誼會金山分會人數已多達31人，為金山地區農業發展帶來新思維及不同層面的農業創新。
青農呂昆翰利用陽明山純淨水源，打造金山地區「汲鮮」水耕蔬菜農場，利用台中區農業改良場開發的動態浮根式栽培技術進行水耕栽種，是一種不使用土壤種植的耕作方法，透過水攜帶供植物生長所需的營養成分，並使用如珍珠岩、礫石、木質纖維或泡棉等支撐植物根部的材質，由於不需用土壤，又稱「無土栽培」。
呂昆翰研發自動化及智慧化的技術生產蔬菜，包含小白菜、紅裙萵苣及青江菜等短期葉菜類，在去年新北市農事技術交換比賽中，透過分享利用物理及生物防治技術，有效阻斷病蟲害傳播途徑的經驗獲得冠軍，也在全國農業創新菁英選拔大賽拿下殿軍。
新北市農業局長李玟表示，金山地區農會長期致力於推廣當地農產業，榮獲去年度「農業振興貢獻與優質農產行銷獎」，除了持續積極推廣「新北三寶甘藷」外，目前也正執行甘藷越冬政策及台灣原生百合地方復育。
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