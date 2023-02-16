蘆洲南港子增汙水管網 1884戶可接管

新北蘆洲南港子一帶汙水管網密度不足，部分既有設施老舊，用戶難以接管。水利局表示，近期該區做下水道系統分支管網增設汙水管線，可讓1884戶接管，經費約1億7900萬元，預計明年底完成，可改善周邊環境。

水利局說，「蘆洲南港子市地重劃區後續汙水下水道建設及既有汙水管線修繕工程」上周開工，施工範圍為新北市蘆洲南港子市地重劃區，分布於三民路以南、中正路以西、長榮路以東與光華路以北區域。

水利局長宋德仁表示，蘆洲南港子市地重劃區自85年4月開辦以來，已建置汙水管網，但因管線密度不足及部分既有設施老舊，致用戶接管率不如預期，這次修繕老舊管線及增設汙水管線，可提升用戶接管率。

他說，社區大樓完成接管後，可免除使用建築物汙水處理設施，不僅省電費、機械維護、投藥消毒等處理成本，老舊公寓也不用再請人來抽化糞池，雨水及汙水「分道而馳」，讓環境變得更乾淨，居住品質大幅提升。

此次工程之用戶接管範圍為正義、中原、忠義、光明及中路等5里，共1884戶將受惠。預期提升該計畫區公共汙水下水道普及率26.12%，及新北市公共汙水下水道普及率0.12%。截至今年1月底，蘆洲區汙水接管率為96.55%，該案完工後將提升蘆洲區接管率2.3%，全區接管率達98.85%。