獲邀「主題之夜」 公務員怨變相加班

北市府盼台灣燈會能帶來210億商機、千萬參觀人次，不過有公務員私下抱怨，蔣市府要求公務員在下班時間參與燈會「主題之夜」，根本是變「加班之夜」，市長蔣萬安說，是希望大家多到燈會走走。觀傳局說，今年首度開放民眾入座近距離觀賞主燈秀，強調尊重所有局處邀請員工，不會有考評的問題。

台灣燈會5日在國父紀念館的主燈區舉辦點燈儀式，當時邀請貴賓坐兩側VIP位置觀賞22公尺高的主燈「玉兔壯彩」。不過有公務員爆料，點燈儀式結束後，蔣市府為填滿座位，開放局處每天輪流辦「主題之夜」。

例如，觀傳局「樂活之夜」、勞動局「勞動之夜」，但局處人員幾乎是「被迫」在下班時間前往VIP席次看燈，且最早表演時間為晚上6點，幾乎是拚命趕路才能到國父紀念館。

公務員私下抱怨，這是府級活動，各局處都要輪流辦，如果拿到VIP邀請函，雖然可以不出席，但回收邀請函時，上級就會知道出席狀況，反問「有可能不去嗎？根本是變相加班，叫你做也不得不去執行」，很多基層人員是敢怒不敢言。

觀傳局長陳淑慧說，尊重市府所有局處的邀約，並沒有KPI的問題，無論人數多寡都歡迎，希望讓更多領域人士看見燈會、喜愛台北。

國民黨議員游淑慧認為，台灣燈會是台北市所有公務員努力2年而來的成果，給公務員VIP邀請函，是讓大家輪流欣賞自己的成果，當然少數公務員會有抱怨，但不應抹殺市政府對所有公務員邀請的誠意。

社民黨議員苗博雅說，民主時代不該有「把公僕當家僕」的陋習，蔣萬安才當市長沒多久，若好的不學、學壞的，染上這種陋習很不應該，若跟公務無關就應自由參加，單位要動員就不該拗免費，應該算加班。