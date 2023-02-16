自閉男被誣吐痰 北捷裁罰遭糾正

台北捷運去年9月發生旅客衝突事件，患有自閉症的游姓男子在座位上重複拉下口罩，遭楊姓女子持不明液體噴灑臉部，台北捷運公司未查證還發布不實新聞稿，指游男把口水抹在扶手桿，處以2250元罰鍰。監委王幼玲昨表示，北捷公司沒充分確認事實，導致裁罰錯誤，誤導民眾對身心障礙者偏見，依法提出糾正。

台北捷運回應，會虛心檢討監員及各界指正，為避免類似事件發生，已將該事件納入案例宣導辦教育訓練，提升服務人員辨識特殊旅客及服務應對技巧。

民進黨議員何孟樺說，北捷在裁處後才調閱監視器查證，做法本末倒置。國民黨議員李明賢說，北捷不能只有一句「虛心檢討」，應研議是否懲處失職人員，且對身障者應有更具體友善的搭乘做法。

監委王幼玲、高涌誠舉行記者會說，2022年9月1日，患有中度自閉症的游姓男子搭乘台北捷運，他在車廂座位上重複短暫拉下口罩、手指沾嘴巴及手扶扶手桿的動作，因而遭乘客楊姓女子責罵。

楊女持不明液體噴灑車廂內扶手桿，還有游男的手部及臉部，引發游男推打行為，楊女以雨傘反制游姓男子；游男隨後被站務人員帶到捷運站大廳，北捷人員全程在旁並未採取相關措施，而游男又遭楊女以不明液體噴灑眼睛。

北捷公司當天說明，身心障礙男子在車廂內吐痰，並且塗抹扶手桿，其他旅客制止時產生糾紛，針對游男在大眾捷運系統內隨地吐痰且汙染環境開罰。

王幼玲說，經調查後發現，游男沒有在車廂內吐痰、塗抹扶手桿，北捷沒有充分確認事實進一步求證並調閱監視錄影畫面，僅依乘客意見逕對游男處以罰鍰，影響人民權益，有誤導民眾對身心障礙者產生偏見的情形，監察院已請主管機關依法妥處。