雙北地政達7項合作共識 擬共建預售屋管理機制

新北市地政局今天表示，雙北地政局日前交流達成7項合作共識，北市除跟進人臉辨識系統、都市更新預審等機制，雙北也將共同建立預售屋管理機制，以落實預售屋銷售的源頭管理。

新北市府地政局長汪禮國今天在市政會議表示，鑑於雙北生活圈緊密發展與互動，居民常跨區居住、工作、購屋，雙北地政團隊2月初會商，達成7項合作共識。

汪禮國說，7大合作共識包括，無人謄本櫃台提供雙北轄區核發服務、北市跟進人臉辨識系統、北市跟進都更預審制、建立預售屋管理機制、聯合GIS（地理資訊系統）雲端服務系統、分享地上物搬遷作業經驗、攸關資通安全的雙北共通控制網。

汪禮國說，有關平均地權條例新制施行，雙北希望針對預售屋銷售研擬建立共同管制機制，落實預售屋資訊、契約備查、代銷業者營業處所備查等源頭管理。

另外，對預售屋契約備查審認標準、建商銷售規範、違規行為、市場投機炒作及民眾檢舉認定，地政局說，仍須中央訂定子法，將來「基北北桃」4市將透過一致標準與共同罰則同步實施。

地政局副局長徐鳳儀傍晚接受中央社記者電訪表示，板橋與新莊地政事務所已試辦無人櫃台，只要下載行動自然人憑證APP，完成註冊與裝置綁定後，就可透過行動裝置，以生物識別功能快速完成身分認證，不必攜帶自然人憑證實體卡片，就能快速申領謄本。

她說，透過身分認證、輸入標的及謄本類別、悠遊卡或信用卡付款，即可申請新北市各行政區土地建物第1、2類登記謄本、地籍圖與建物測量成果圖。將來，如雙北合作介接彼此的地籍資料，可讓民眾更便利申請。

徐鳳儀表示，雙北的交流會議中，新北也分享開發塭仔圳重劃區時，地上物搬遷作業經驗，作為將來台北市開發社子島時參考。

她說，新北已在臨櫃櫃台試辦，運用電腦比對生物特徵人臉辨識系統，確認申請者身分，以受理不動產移轉、設定抵押權、補發權狀等，避免遭不肖人士冒辦；會中，北市研擬跟進，讓辨識系統輔助查證身分，讓冒辦及詐騙事件無所遁形。

徐鳳儀說，北市將跟進新北都更預審機制，在產權登記前預先審查地籍整理、與預先審查建物第一次測量，以提前釐清修正錯誤，讓都更可節省120天作業時間。