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新北消保官逛園遊會 現場逮販售違法「悠閒渡假民宿券」

聯合報／ 記者李定宇張睿廷／新北即時報導
新北市消保官在攤位發現有不法業者以1100元住兩晚的超便宜價格販售無履約保證住宿券，當場將業者逮個正著。圖／新北市消保官提供
新北市消保官在攤位發現有不法業者以1100元住兩晚的超便宜價格販售無履約保證住宿券，當場將業者逮個正著。圖／新北市消保官提供

日前三重大都會公園辦理園遊會活動，除吸引民眾參觀，新北市府消保官下班後也帶著家人前往遊憩，消保官卻在攤位發現竟有不法業者以1100元住兩晚的超便宜價格販售住宿券，當場將業者逮個正著，之後也接獲消費者陳情花了1萬1千元向業者購買1本10張住宿券卻難以入住，消保官呼籲民眾購買住宿券等禮券都要留意是否有履約保證，免得貪小便宜卻吃了大虧。

消保官指出，位於高雄市的悠閒渡假有限公司常在台北旅展或北部活動場所設攤推銷「悠閒渡假民宿」住宿券，標榜限時促銷4人房只要1100元，而且可用於日月潭、礁溪、花蓮、墾丁、高雄、嘉義、台東等多家旅館或民宿，還保證無使用期限及寒暑假不加價。且日前在新北市園遊會設攤，更以1100元住兩晚超便宜價格吸引民眾購買，被新北市消保官當場抓包。

之後消保官也接獲消費者陳情花1萬1千元向業者購買1本10張的住宿券，不料撥打訂房專線卻總是無人接聽，傳LINE訊息也未讀未回，業者如接聽電話，也總是說客房已訂滿而要求消費者改訂其他日期，或加價選擇其他民宿，甚至有消費者進住時發現與當初在旅展時展示的民宿照片完全不同。消費者迫於無奈只好向消保官提出申訴，但悠閒渡假有限公司皆惡意不出席協商會議。

消保官進一步說明，悠閒渡假民宿雖然在廣告單上標榜無使用期限、假日不加價、寒暑假不加價等三大保證招攬顧客，但消費者實際使用時則訂不到房，且住宿券上違規記載禮券期限、無履約保證且退券手續費過高。

新北市消保官查獲該業者設攤販售無履約保證住宿券，甚至喊出買一送一的優惠，但如果訂不到房也與廢紙無異；北市消保官於台北旅展查核時，該公司雖向查核人員出示符合規定住宿券，但疑似販售予消費者另一款無履約保證的住宿券，日前受理申訴案消費者所提供之住宿券亦無履約保證。雙北消保官皆已檢附相關違法事證移送高雄市政府查處該不肖業者，並提醒展場或活動策展單位應禁止任何業者設攤販售不合法之禮券，以免成為不肖業者之幫凶。

消保官提醒消費者，購買住宿券等禮券都要留意是否有履約保證，免得貪小便宜卻吃了大虧。若消費者購買住宿券主張要退券時，依照現行「商品服務禮券定型化契約應記載及不得記載事項」，業者不得收取超過3%的退費手續費，其餘款項須退還消費者。如發生消費糾紛時，可撥打1950全國消費者服務專線，或向本府消費者服務中心進行諮詢或申訴。

雙北消保官檢附業者相關違法事證移送高雄市政府查處該不肖業者。圖／新北市消保官提供
雙北消保官檢附業者相關違法事證移送高雄市政府查處該不肖業者。圖／新北市消保官提供

住宿券 消保官

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