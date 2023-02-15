汐止長江街路況差騎車危險 會勘要列入改善

汐止區這陣子雨下不停，也造成路面破損嚴重，其中在長江路就出現多處路面龜裂、坑洞不平的情況，尤其騎機車相當危險，所以，今(15)日新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。

鄉長里長陳志勝說，目前鄉長里進出的主要幹道長江街，從238號到255巷口，路況非常糟，坑洞不平，尤其騎機車經過很危險，今天很感謝議員廖先翔協助改善長江街路面，人車通行安全問題。

新北市議員廖先翔表示，最近汐止多雨，所以，長江街路況不是那麼好，民眾反應是不是能夠讓路面平整一點，尤其是機車族在騎車能夠更安全一點，所以，今天協同里長跟公所來會勘，請公所儘量在上半年修補道路第一方案把長江街一些破損比較嚴重的納入，逐步的將長江街道路整平，讓大家行的更安全。