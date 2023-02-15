淡水海關碼頭喵兔洋樓續展 「巨兔破關」裝置吸睛

淡水古蹟博物館今年農曆年節期間加碼在淡水海關碼頭的洋樓化身為巨型貓屋，設置了一座「巨兔破關」藝術裝置，原本會在過完年結束，但民眾反應熱烈，此古博館將延長展期到228連假，讓這可愛吸睛的喵兔同台，陪伴大家渡過假期。

淡水古蹟博物館副研究員廖康吾表示，由於今年是從農曆的虎年交棒到兔年，因此發想用了兔子造型的「巨兔破關」藝術裝置，在海關碼頭洋樓前方，地板上有一隻130公分的大白兔探出頭來，表情非常逗趣相當可愛。

副研究員廖康吾表示，這一座藝術裝置「巨兔破關」是代表，期望大家在新的一年可以破關斬將兔年行大運的含意，同時也希望藉由創意的藝術裝置，吸引更多遊客來到淡水欣賞淡水的古蹟，另外在C棟及A棟有古蹟沉浸式體驗及展覽相當豐富。