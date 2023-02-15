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淡北道工程流標 淡水議員促調整再上網招標

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水河北側沿河平面道路工程流標，對此新北市議員陳偉杰希望市府盡速做出調整，再上網招標。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水河北側沿河平面道路工程流標，對此新北市議員陳偉杰希望市府盡速做出調整，再上網招標。 圖／紅樹林有線電視提供

淡水河北側沿河平面道路，今年初新北市府首度招標卻流標，由於受到這2年原物料上漲，工程經費至少增加30%，因此北道路工程雖有人領標，但還是無廠商投標而流標，對此新北市議員陳偉杰希望市府盡速做出調整，再上網招標。

新北市議員陳偉杰表示，過去受到疫情俄烏戰爭等事件，導致世界通膨的影響，但既是如此，就更應把握時間盡速動工，除了技術層面以及原物料成本大增的因素外，還有缺工缺班的問題，也呼籲中央能夠多補助經費來支應這通膨影響的漲幅。

新北市政府工務局去年12月公告招標資料顯示，淡北道路，配置雙向2車道，總工程經費44.69億餘元，工期60個月，力拚民國117年能完工通車。

新北市新工處副處長 李仲昀示，受到施工涉及地下段施工難度較高、原物料建材上漲以及缺工缺料等3問題影響，將調整預算並且多做說明解決這些問題，希望盡期內會調整完成後再上網招標。期待尋求優良廠商支持，讓備受淡水居民期待的救命道路能夠順利發包。

淡水河 陳偉杰

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