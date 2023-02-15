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雙溪新住民陳菲中西餐證照雙料 進校園教學回饋社會

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區的新住民陳菲考取中餐和西餐的丙級證照，如今他也將所學回饋學校，擔任雙溪高中夜間高關懷班的烹飪老師。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區的新住民陳菲考取中餐和西餐的丙級證照，如今他也將所學回饋學校，擔任雙溪高中夜間高關懷班的烹飪老師。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪區的新住民陳菲，嫁到台灣十多年，在雙溪高中參加新北市新住民技職教育專班，成功考取中餐和西餐的丙級證照，如今他也將所學回饋學校，擔任雙溪高中夜間高關懷班的烹飪老師，不是麵包，吐司，鳳梨酥還是平民小吃餛飩麵，她都傾囊相授不藏私，讓師生都對於她的付出很感謝。

江西姑娘陳菲剛嫁到台灣時，就在先生家的小吃店幫忙，耳濡目染下對於烹飪也開始有興趣，後來開設的新住民專班，主要是烹飪課程，她更是立馬報名參加，就這樣學了一段時間，也去考了中餐證照，而對於西點類她也很有興趣，接著乾脆也把西餐證照給考起來，而後應學校邀請到學校為同學上課。

陳菲說，可以為自己故鄉盡一份心力很開心，尤其教育對孩子更是重要的一環，透過烹飪啟發孩子的興趣和建立自信心，她自己也從這些孩子身上學到很多。陳菲也說，其實很多料理她也是第一次接觸，但因為要教學，她也會在家先練習了好幾遍，也看得出她的認真與用心程度。

學生也說，陳菲老師就像一位慈祥的媽媽，總是不厭其煩的引導，除了教學也關心他們的生活和學習情況，互動亦師亦友。

雙溪高中校長葉俊士說，雙溪高中善盡社會責任，將學校的烹飪教室開放給社區來使用，像是之前開辦的新住民技職教育專班，就讓許多新住民朋友學到烹飪相關知識和技巧，尤其是陳菲老師透過專班的栽培，成功考取中餐和西餐證照，現在還回到學校教學生烹飪課程，甚至之前義賣的學生自製鳳梨酥，也都是由她傾囊相授，感謝她的付出。

新住民 雙溪高中 義賣

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