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台中購物節遭批偷渡 市府：試辦結束明年回歸正常預算

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員周永鴻要求市府撤回台中購物節追加預算提案。圖／周永鴻提供
市議員周永鴻要求市府撤回台中購物節追加預算提案。圖／周永鴻提供

台中購物節3年以追加預算3.5億支應，民進黨議員抨擊，購物節抽獎是市府已知的大型活動，卻年年用追加預算的方式，且去年議會已要求回歸預算，這次重施故技，要求撤回臨時會提案。經發局長張峯源說，購物節抽贈現金採追加預算試辦性質，因效益高，明年起將編入正常預算，在議會定期會審議。

議員周永鴻說，市府昨在市政會議上提出「消費金喜送計畫」預計追加3.5億，與過去兩年購物節追加預算數目相同，是為了台中購物節加碼。他在上屆財經委員會強力要求市府，比預算科目追加兩倍以上的預算，不宜在臨時會提出，應在定期會提出審議，市府這次又提，難道不惜藐視議會決議，實在離譜。

經發局長張峯源說，因市府試辦抽贈現金，直到確定高效益，他強調「明年會列入正常預算。」

經發局指出，依據中華經濟研究院針對台中購物節的研究，中經院博士劉哲良指出，購物節登錄消費金額超出第二屆90億元，來到291億元，第四屆雖少了振興五倍券當誘因，也衝出358億元，成效是第三屆的1.23倍，年年攀高。

劉哲良說，第四屆台中購物節新增旅宿專屬抽及美食(餐飲)專屬抽，統計第三屆與第四屆在餐飲類與旅宿類的消費情況，兩者消費金額都有顯著增加，尤其餐飲類的消費金額成長約30%，旅宿類金額也成長11%。

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