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拚長者覆蓋率 新北65歲、原民55歲以上打疫苗領500禮券

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北衛生局說，自2月15日起至3月1日，凡設籍新北市65歲長者、55歲以上具原民長者至29區衛生所打以苗，即可領取500元禮券一份。圖／新北衛生局提供
新北衛生局說，自2月15日起至3月1日，凡設籍新北市65歲長者、55歲以上具原民長者至29區衛生所打以苗，即可領取500元禮券一份。圖／新北衛生局提供

Omicron為國內疫情主流病毒株，接種雙價疫苗能有效預防成中重症。新北市疫苗系統第25期今日起至2月17日，每日上午9時至晚上8時開放預約。衛生局說，為提高長者疫苗覆蓋率，自2月15日起至3月1日，凡設籍新北市65歲長者、55歲以上具原民長者至29區衛生所打以苗，即可領取500元禮券

新北衛生局表示，第25期疫苗預約平台預約今日起至2月17日，接種時間為2月20日至2月26日。接種對象及疫苗種類，包括6個月至4歲嬰幼兒BNT第2至3劑、滿5歲至11歲孩童BNT第1至2劑、滿5至6歲兒童BNT第3劑（追加劑）、6個月至11歲孩童莫德納1至2劑、滿6歲至11歲兒童莫德納雙價疫苗（BA.4/5）第3劑、12歲至17歲青少年BNT第2至5劑、18歲以上成人BNT第1至6劑、12歲以上青少年及成人Novavax第1至6劑、莫德納雙價疫苗（BA.4/5）第3至6劑（追加劑）。

民眾可至新北市合約院所、中和Global Mall等處接種，預約則至新北市COVID-19疫苗接種預約 https://vacbooking.ntpc.gov.tw 。另外，衛生局說，因國內現有BNT將於今年3至4月屆效，鼓勵已接種第1劑、未滿18歲民眾且符合間隔者，盡速完成BNT疫苗後續劑次接種。

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