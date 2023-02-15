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北市首度祭500元禮券催打追加劑 50歲以上市民接種就送

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
設籍北市50歲以上民眾，2月20日至3月20日在北市接種任一追加劑，即可獲得500元商品禮券，名額無上限。本報系資料照／記者許正宏攝影
設籍北市50歲以上民眾，2月20日至3月20日在北市接種任一追加劑，即可獲得500元商品禮券，名額無上限。本報系資料照／記者許正宏攝影

國內防疫政策逐漸鬆綁，有些人可能染疫沒篩檢，成為隱形確診者，使得大眾生活周遭增加風險。北市衛生局繼去年祭禮券鼓勵65歲以上長者打疫苗，今年對象首度鎖定設籍北市50歲以上者，凡於2月20日至3月20日在北市接種任一追加劑，即可獲得500元商品禮券，名額無上限，籲市民踴躍接種。

設籍北市50歲以上人口約108萬人，最新統計，設籍北市民眾第2次追加劑接種率，50至64歲29.4%為六都第2名、65至74歲40%、75歲以上39.5%。

衛生局專門委員紀玉秋表示，民眾不願再接種疫苗，與受先前施打副作用、輿情、確診後覺得可不用再打、疫情可能趨向流感化或感冒化等因素有關。防疫政策逐步調整，每日確診個案數仍多，民眾生活周遭可能會有沒篩檢的確診者，無疑是一大風險。

不只鼓勵65歲以上長者，衛生局也呼籲50歲至64歲族群踴躍接種，設籍北市50歲以上者（含1973年以前出生），2月20日至3月20日在北市合約醫療院所或接種站點，施打任一追加劑，就能獲得500元商品禮券，意者記得攜帶身分證或其他設籍地證明文件、健保卡及疫苗接種紀錄卡。

衛生局提醒，台北市疫苗預約平台第51期於2月20日至26日接種，提供Novavax、兒童莫德納、莫德納次世代BA.4/5等逾7萬個名額，預約截至2月17日晚間9點，符合資格者可透過平台預約或到醫院特別門診掛號接種。

北市 衛生局 確診

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