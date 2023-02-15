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輔導鶯歌產業 榮昌陶藝「丹寧陶杯」入選國際咖啡杯大賽

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
將陶瓷製程結合AI經驗數據化，研發時間縮短至2個月，順利開發「丹寧陶杯」。圖／新北市經發局提供
將陶瓷製程結合AI經驗數據化，研發時間縮短至2個月，順利開發「丹寧陶杯」。圖／新北市經發局提供

為推廣鶯歌陶瓷產業，新北市推動「鶯歌產業風貌創新計畫」帶領鶯歌陶瓷產業轉型升級，其中榮昌陶藝坊研發出特色創新商品「丹寧陶杯」，除榮獲「2022新北嚴選」入圍殊榮，也於「2022國際咖啡杯大賽」脫穎而出獲獎入選。

經發局長何怡明表示，經發局以「鶯歌產業風貌創新計畫」推動在地陶瓷技術加值，協助陶瓷產業升級轉型，以強化鶯歌陶瓷產業競爭力及拓展國內外市場通路，透過輔導計畫協助榮昌陶藝坊參加「2022國際咖啡杯大賽」，歷經來自全球38個國家190位創作者競技，經初審、複審二階段角逐，獲獎入選2022國際咖啡杯大賽。

榮昌陶藝坊第二代由李宗諺夫妻共同經營，在產品裡加入設計、創新元素，挑戰將陶瓷做成牛仔布效果。經過「鶯歌產業風貌創新計畫」輔導，將陶瓷製程結合AI經驗數據化，研發時間從原本6個月縮短至2個月，最後順利開發出純手工的「丹寧陶杯」，在每個月限量100多組產能下，三個月來訂單滿載，成功銷售超過300組。

經發局說明，「鶯歌產業風貌創新計畫」分別以軟、硬體進行規劃，協助榮昌陶藝坊、陶聚、安達窯、駿騰、弘鶯陶、台華窯等6家業者創作特色商品，強化鶯歌陶瓷產業實力。借助陶博館的國際平台活力，協助鶯歌陶瓷品牌業者行銷宣傳創新特色商品。

榮昌陶藝坊第二代由李宗諺夫妻共同經營，在產品裡加入設計、創新元素，挑戰將陶瓷做成牛仔布效果。圖／新北市經發局提供
榮昌陶藝坊第二代由李宗諺夫妻共同經營，在產品裡加入設計、創新元素，挑戰將陶瓷做成牛仔布效果。圖／新北市經發局提供

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