為了這件事 綠營卓冠廷破天荒感謝新北市府

民進黨籍新北市議員卓冠廷，從去年宣布參選新北市議員以來，從恩恩案開始不斷猛打新北市府各項施政問題，近期也不斷針對境內社會基層悲劇事件猛批市府施政不力。不過卓冠廷今破天荒在臉書感謝新北市教育局，在他努力與教育局溝通協調下，教育局將代理教師改為全年聘期，保障代理教師權益。

卓冠廷表示，新北市的代理教師薪水僅能領10個月薪資，代理教師在暑假變成失業沒薪資，是陳年已久的問題；因此向教育局要求給足代理教師整年(12個月薪水＋1.5個月年終)薪資，是上任之後與教育局張明文局長關心的首要項目之一。

他說，長期以來因暑假2個月代理教師沒有課程，所以沒有被計算薪資。但現在許多班導、行政職都是代理老師兼任，暑期更少不了代理教師參與，就算沒兼行政職的代理老師也需備課，因此早該調整薪資計算方式，沒道理一年只能領10個月薪水。

近來桃園、台中、高雄、台南等縣市陸續宣布將代理教師薪資改為全年，卓冠廷辦公室也再度向希望教育局表達能夠跟進該政策，新北市教育局決定從善如流跟進「代理教師全年聘顧」，要肯定教育局這個決定非常不簡單，做對的事情就應不吝給予肯定。

卓冠廷說，新北市人口、學校眾多，代理教師超過4000多人，調整薪資牽涉的經費規模也更大。因此，也會與本區的立法委員們一起中央爭取協助和補助。

新北市教育局則表示，為保障代理教師權益，即日起實施代理教師完整聘期。預估將增加4億元人事經費支出，呼籲中央提供補以避免地方因人事費增加而排擠其他教育預算。代理教師聘期、待遇及福利涉及全國22縣市一致性規範，新北市教育局呼籲財政劃分法能儘速修正，使各縣市經費更加充裕以因應需求。