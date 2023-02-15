北市要求頂加違建裝住警器 逾期未改善列優先拆除

國內頂加違建釀祝融時有所聞，台北多數建物使用超過30年，台北市建築管理工程處要求所有權人須加裝住宅用火災警報器，如經通知未於限期完成裝設者，將列優先查報拆除。建管處強調，目的並非要去拆除，是因這類違建有公安疑慮，安裝可確保住戶及公共安全。

北市列管1994年以前既存違建頂樓加蓋既存違建，遍及12行政區，若有違反公共安全、影響公共利益等情形，可依法優先拆除，其餘則是拍照列管。

由於多數既存違建使用年期久，電線老舊等情形易致火災風險，北市府2017年起即規劃「台北市政府推動頂樓加蓋處所安裝住宅用火災警報器執行計畫」，定期提供消防局列管在案的清冊，作為優先執行對象。

建管處表示，建物須加裝檢驗合格標章的住宅用火災警報器，北市消防局會派員送安裝通知單限期改善，逾期未向消防局提報者，建管處將優先查報拆除違建，以維市民居住安全。

建管處指出，許多建物因加裝住宅用火災警報器，火災初期就偵測且發出警報聲響，提醒住戶立即應變處理，可見裝設確實可減少財產損失，有效降低人員傷亡比例。

北市消防局表示，住警器裝設時，下端應距離天花板或樓板60公分以內，裝設地點以居室中心為原則，距離牆面或樑60公分以上之處，裝在牆面應離天花板或樓板下方15公分以上、50公分以下。

消防局說，裝設住警器雖可及早偵知火災，若違建內部裝修為木質隔間等易燃材質，發生火災還是容易迅速擴大延燒，仍有相當風險。